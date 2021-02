Vale Roth se defiende las críticas por su ruptura amorosa y responde sin filtro a dudas de sus seguidores

Hace algunos días se produjo el quiebre amoroso entre Vale Roth y Tomás Correa. Sin embargo, los hechos continúan salpicando en las redes sociales y farándula, ya que una conversación inapropiada habría sido el motivo de la ruptura que ahora es definitiva.

La bailarina que está por cumplir los 30 años (el 18 de febrero) decidió contar su versión en las historias de Instagram, las cuales ya no están disponibles. Un chat supuestamente subido de tono fue visto por su pololo mientras ella dormía, lo que detonó la discusión.

Tras lo ocurrido, Vale Roth ha sido objeto de críticas pues está siendo señalada de infiel. No obstante quiso explicar y defenderse ante las acusaciones de los seguidores.

"¿Nadie comete errores?", dice Vale Roth

De acuerdo a lo reseñado por el diario La Cuarta, la famosa contó que ella y su pareja habían terminado "como tres veces, y volvíamos, pero ahora es definitivo".

Inmediatamente abordó el tema sobre el chat que le hallaron con "el otro", aclarando que no había fotos ni ningún otro registro audiovisual. "Un par de palabras nomás", aseguró.

Sin embargo las críticas comenzaron a caerle en redes sociales, pues algunos consideran que la relación se terminó únicamente por su acto de infidelidad. También agradeció el respaldo de sus más fieles seguidores.

"Gracias por sus mensajes de tanto amor, ¡maravilloso! Hay gente que le encanta mandar odio. Sigan mandándolo por si se quedan tranquilos y tranquilas con eso", expresó inicialmente.

Más de 700 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @valeroth28

Luego fue más directa: "Imagínense que a mí me hicieron mier… toda la vida, desde chica me trataban horrible, pero acá estamos. ¿Ustedes creen que a mis 30 años me van a hacer algo? No".

Vale Roth también aclaró que no hubo ningún tipo de violencia durante la discusión y ruptura. "Se acabó, terminamos, y ahora sí definitivo. Que le vaya bien nomás, las mejores vibras", expresó.

"Siempre voy a insistir, y con convicción lo digo, que soy una buena mujer, soy una buena mina. Si mandé un mensaje tontamente, ya la jodí. ¿Acaso la gente es perfecta, nadie comete errores?", reconoció para sellar su interacción.

La versión de su ex pololo

Desde la otra vereda también se conocieron detalles del quiebre. Tomás Correa no se quedó callado y decidió contar su experiencia sobre lo ocurrido. Al igual que Vale Roth, agradeció el apoyo de los fans.

"No hay mejor remedio que la familia", partió diciendo el ahora ex de la bailarina. Bajoneado por la situación, confesó que se fue a dormir con su mamá, considerado que era el mejor apoyo que podía recibir en el momento.

Sin embargo, el domingo pasado agregó una versión que no coincide con la de Vale Roth, pues para Tomás Correa "sí hubo fotos" en el chat que le encontró.

"Habían quedado de juntarse el jueves", soltó. También tuvo que aclarar que nunca agredió físicamente a su ex pareja, ya que en la conversación ella le comentaba ser víctima de golpes. Anteriormente la bailarina ya había asegurado que "no hubo violencia" en el quiebre.

Finalmente Tomás Correa indicó que las conversaciones eran subidas de tono y que no solo las sostenía con una persona. "Había tres huevones más. Hay que sea realistas", dijo.

Te recomendamos

Hijo de Cristián Arriagada y Javiera Suárez se encontró antigua foto de su padre: “¿Soy yo?”

Aseguran que Pampita se disculpó con China Suárez por el acercamiento de sus hijos en medio del contagio por covid-19

Karol Lucero recibe críticas por prejuicioso comentario contra un fan que le pidió una foto