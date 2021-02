10 trucos de belleza inspirados en celebridades que todas debemos aprovechar

¿Quién no desea tener la piel de Jennifer Lopez, la sonrisa de Julia Robert o el abdomen de Shakira? No caigamos en mentira. Todas los deseamos. Pero también nos preguntamos cuáles son sus trucos de belleza. Ellas no los han revelado y te hacemos un compendio.

Muchas de estas celebridades ya pasaron los 30, los 40 y hasta mucho más de 50, pero su hermosura sigue intacta y nos invitan a seguir su ejemplo. Así que lo mejor es que tomemos nota.

Trucos de belleza inspirado en celebridades

1.- Adiós al café, uno de los trucos de belleza de Jennifer Lopez

Con 51 años, Jennifer Lopez nos inspira a todos por una piel de porcelana. La celebridad ha señalado que uno de sus trucos de belleza es que el café está totalmente prohibido en su régimen alimenticio. “Lo que no afecte a tu cuerpo, en definitiva, va a tener un impacto en tu piel”, asegura.

Jennifer Lopez tiene prohibido el café - Agencias

2.- Usar bloqueador solar

Esté en verano o invierno, llueva o haga sol, la reconocida actriz estadounidense Julianne Moore no sale de casa sin usar su bloqueador solar y es una medida que todas debemos incluir en nuestra rutina de belleza.

3.- Mantenerse hidratada

Considerada por muchos como la mujer más sexy del mundo, a los 33 años la guapa actriz Scarlett Johansson contó que el secreto de mantenerse en forma es tomar dos litros de agua al día. Reveló que al primer vaso de la mañana, le añade jugo de limón.

4.- Bailar o caminar

Con una escultural figura y unos abdominales de acero, la cantante colombiana Shakira nos aconseja incluir en nuestra rutina diaria ejercitar nuestro cuerpo.

Aunque también realiza los clásicos ejercicios, la aclamada artista indica que bailar y caminar son las mejores actividades para mantener un cuerpo tonificado.

Shakira recomienda caminar o bailar para mantener el cuerpo tonificado. - Fotocomposición

5.- Hielo, otro de los trucos de belleza

Kate Hudson admite haberse inspirado en un truco de belleza que el oscarizado actor estadounidense Paul Newman revelo en una oportunidad: “Cuando mi piel luce apagada, sumerjo la cara en un bol con hielo”. Y le ha funcionado.

6.- Visitar el spa de vez en cuando

Jessica Alba no puede dejar de agendar una cita en un spa para disfrutar de un masaje y una sesión de sauna. La actriz de cine y televisión ha señalado que los spas alivian del estrés y limpian los poros a profundidad.

7.- Exfolia tu piel

Sofía Vergara cuenta con una piel envidiable. La hermosa actriz y modelo colombiana asegura que uno de sus trucos de belleza es exfoliarse la piel de pies a cabeza para estar radiante en la alfombra roja.

Como premio añadido, la celebridad nos deja otro consejo: “Antes me delineaba los ojos con un lápiz negro, pero ahora que soy mayor opto por tonos café para no sobrecargar”.

Sofía Vergara fue la artista mejor pagada del mundo. - Agencias

8.- Suplementos alimenticios

Con tres embarazos, Megan Fox se mantiene espléndida y por supuesto que conoce los beneficios de los suplementos alimenticios. Luego de tener su tercer hijo, no suspendió sus vitaminas de maternidad, pues le ayudan a mantenerse sana y activa.

9.- Evita tocar tu cara

La gran actriz Meryl Streep asegura que su único truco de belleza no cuesta dinero en lo absoluto. Para evitar arrugas y bacterias que puedan originar infecciones nunca se toca la cara. A sus 71 años, no puede tener un rostro más perfecto.

10.- Bicarbonato de sodio pare una sonrisa perfecta

Una de las características que más atraen de Julia Roberts es, sin duda, la sonrisa. Lo que pocas sabemos es que ella tiene un truco muy particular. Cepilla sus dientes con bicarbonato de sodio: “Lo aprendí de mi abuelo. En toda su vida sólo tuvo una caries”.

Julia Roberts - Agencias

