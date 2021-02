Rocío Toscano insiste en sus razones para dar a luz en Estados Unidos y no en Chile

Todos hemos sido testigos del embarazo que ha vivido Rocío Toscano. Desde el año pasado publica imágenes en sus redes sociales dando fe de lo saludables que están sus mellizos, a quienes dará a luz en escasos días.

Como ya lo había anunciado recientemente, la actriz no dará a luz en Chile, sino en Estados Unidos. La artista ya se encuentra en territorio norteamericano y dio a conocer una vez más las razones por las que sus hijos nacerán en dicho país.

Rocío Toscano prefirió dar a luz en Estados Unidos

Quien recientemente encarnara a "Roxy" en la exitosa teleserie 'Verdades Ocultas', se encuentra en la pequeña ciudad de Parker, ubicada en el estado de Colorado. Este será el lugar donde Alma y Luca verán la luz del mundo por primera vez.

El motivo principal de su mudanza es poder contar con sus padres. "En Santiago no tengo familia. Mis abuelos están en el sur y ya están viejitos", dijo Rocío Toscano, lo cual es una razón comprensible.

"Acá está mi núcleo familiar: mi papá está viviendo hace más de 20 años en Estados Unidos, mi mamá llegó hace más de dos años y también está mi hermano", detalló la famosa de 26 años.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la actriz de origen argentino expresó que "no quería parir" sin sus papás. "No quería que se perdieran la oportunidad de conocer a los nietos recién nacidos", dijo como otro de sus motivos.

"Estar con ellos en este proceso ha sido lo mejor", afirmó Rocío Toscano.

Más de 880 mil seguidores le han acompañado durante su embarazo - Instagram @rociotoscanoactriz

¿Regresará a Chile?

La artista aún no tiene clara una fecha en la que podría emprender su vuelta a Chile. Hasta el momento está concentrada únicamente en su estadía en Estados Unidos y el regreso a Sudamérica lo analizará luego que nazcan sus mellizos.

Lo que sí confirmó es que desea criar a sus hijos en el sur. "No me veo en otro lugar. En Osorno o por ahí, yo me crié en esa ciudad", recordó Rocío Toscano.

Sobre Estados Unidos mencionó que todo funciona "a la perfección" en su proceso de embarazo. "En un momento fui a urgencias y llegó una asistente social que me dio una lista de todo lo que hay que comprar, pero con cosas de segunda mano por si no tenía dinero y eso lo encontré genial", contó.

"Te dan las soluciones y se preocupan realmente, te atienden como reina", destaco la famosa.

También tuvo palabras para la gente, que a su critierio es "muy agradable". "Cuando llegué mi mamá invitó a sus amigos a conocerme y todos vinieron con regalos, con bombones, así que más regaloneada no puedo estar", afirmó Rocío Toscano.

Selló sus palabras mencionando una curiosidad sobre sus antojos, y es que durante el embarazo se ha visto con deseo de tomar bebidas y especialmente la carne.

"Seguía una dieta vegetariana hace dos años, pero volví a comer carne en el embarazo por ganas. No me podía aguantar. Me comía cuatro hamburguesas a la semana", confesó la actriz.

