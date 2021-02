Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más comentadas del país. "Que triste que se burlen" Luisa Fernanda W respondió a críticas por su apariencia

En sus redes sociales tiene más de 15 millones de personas pendientes de su vida.

Razón por la que su relación y su hijo son muy comentados, y Máximo ha encantado a muchos.

View this post on Instagram

Parece que la influenciadora se ha adaptado con éxito a su faceta como madre.

Además, según muchos se ha mantenido "real" en sus redes sociales.

Por eso, se muestra muy arreglada, pero también al natural.

Fue precisamente por una de sus historias sin maquillaje que recibió algunas críticas.

Un internauta le pidió que se pusiera pestañas porque "muy pelada se ve horrible".

View this post on Instagram

Ella no se quedó en silencio y decidió responder a ese comentario y a todos los que la critican.

Además dejó claro que ella "se ama" y tiene mucha confianza en sí misma.

"Así me amo, así me encanto. No es por ser egocéntrica pero estoy divina".