Viejo amigo de La Liendra se lanza contra él: "Yo no uso a mi mamá para dar lástima a la opinión pública"

Crissin es el nombre de un antiguo amigo de La Liendra, con quien llegó a grabar algunos videos en sus inicios como influencer. Este personaje, que suma más de 245 mil seguidores en su cuenta oficial, criticó duramente al youtuber.

@soycrissin, como se hace llamar en las redes sociales, se pronunció luego que La Liendra respondiera a una pregunta que le formularon los usuarios. "¿Qué opinas de tus amigos con los que grababas antes", le consultaron antes de emitir unas polémicas palabras.

Así se expresó La Liendra

"Opino que son personas cochinas, asquerosas, que les ayudé en su momento, pero hoy en día tiene que hablar mal de mí para que salgan en algún lado", dijo el creador de contenido en sus historias de Instagram.

Seguidamente afirmó que "Dios pone las personas donde están y si a mí me va bien es que he hecho las cosas bien". La Liendra cerró su opinió reiterando que "esas personas son una cochinada".

Estas fueron las expresiones que Crissin no toleró y también decidió pronunciarse. La única diferencia es que lo hizo en forma directa, con imágen y nombre incluido.

La respuesta de Crissin

"Yo gracias a Dios NO", escribió previamente a una clasificación de duras críticas que le hizo a La Liendra.

El viejo "amigo" del influencer le acusó de utilizar a su mamá como "un juguete" para dar lástima ante la opinión pública. Asimismo afirmó que el ahora novio de Dani Duke se inventa que cada año es víctima de un robo para que los famosos le ayuden económicamente.

Crissin no cesó en los señalamientos y aseguró que La Liendra tenía "denuncias por violación y acceso carnal violento". Por si fuese poco, soltó que el youtuber amenazaba a su ex novia "para que no cuenta la realidad de la mierda de persona que soy".

Para sellar sus críticas afirmó que La Liendra "tiene plata, pero no felicidad. Todo lo tuyo es comprado, hasta tu familia te quiere por plata".

La Liendra cuenta cuánta plata se mete al mes

Pocos son los influencers que llegan a revelar la cifra económica que se ganan todos los meses. Al trabajar como creadores de contenido estos números pueden variar, por lo que es difícil precisarlos. Sin embargo La Liendra se atrevió a contar cuál es el salario que él mismo se pone.

Un apartamento nuevo en Medellín, un PlayStation 5, varios estilos de ropa y unas vacaciones al mar con la familia. Cualquier hombre con estos recientes lujos debe ganar bien, muy bien. Sin contar que ahora es novio de Dani Duke, una mujer que no debe ser fácil de complacer.

Desde sus historias de Instagram, el youtuber llamado realmente Mauricio Gómez compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Uno de los usuarios fue directo y le consultó en dos palabras: "¿Cuánto gana?".

La Liendra no tuvo problemas para contestar a la curiosidad y afirmó que su principal ventaja es “camellar” en un trabajo que está de moda.

"¿Cómo les respondo esto? A ver… Yo tengo una empresa ¿sí o no? esa empresa es mía, yo soy el jefe, pero yo me trato como un trabajador más y me pongo un sueldo mensual de 5 millones de pesos", expresó el influencer en el registro audiovisual que publicó @rastrandofamosos en su cuenta oficial.

Seguidamente confesó que "me llega más dinero, sí, pero ese es el suelo que yo tengo. Y gano bien porque mi trabajo está de moda".

Te recomendamos

El hijo de “Pedro El Escamoso” ya tiene 28 años y aún muestra su cara de niño

El “lujoso carro” que acaba con la depresión de J Balvin: un Ferrari F40

Javier Ramírez se maquilla y personifica a Frida Kahlo: “A veces es bueno tomar riesgos”