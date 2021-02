Camarógrafo afectado en el caso José Miguel Viñuela regresará pronto a sus funciones

Han pasado siete meses desde aquel incidente donde José Miguel Viñuela cortó el cabello del camarógrafo José Miranda. El pasado 16 de julio de 2020, en plena transmisión del matinal Mucho Gusto, se produjo la acción que desde entonces causó un revuelo mediático impresionante.

Ambas partes se han enfrentado en tribunales, ya que el animador afronta una demenda de 100 millones de pesos por motivos de indemnización.

Sin embargo José Miguel Viñuela ya está de vuelta en el matinal desde hace algunas semanas. Aunque no es el caso de Pablo Alvarado, productor ejecutivo que dio un paso al costado y se retiró.

Por su parte, el camarógrafo José Miranda, que estaba ausente del trabajo por una licencia psiquiátrica, podría volver pronto a sus funciones tradicionales.

José Miguel Viñuela se reencontrará con José Miranda

La fecha de regreso no está pautada, pero el Sindicato de Trabajadores de Mega informó en un comunicado que su vuelta al matinal Mucho Gusto ya está acordada.

"Como Sindicato de Mega nosotros ejecutamos todas las herramientas legales que correspondían ante una acción de esta naturaleza y la Dirección del Trabajo", reza el informe donde ratifican a José Miguel Viñuela como "único responsable".

Asimismo, el Sindicato de la casa televisiva justificó el haberse apartado del caso. "Para no entorpecer el proceso legal que hasta el día de hoy está pendiente entre nuestro socio y el animador", se lee.

El gremio que representa a los trabajadores de Mega señaló que se han mantenido en comunicación con Gabriel Miranda, padre del camarógrafo a quien José Miguel Viñuela le cortó el cabello. "Nos entrega información de su estado de salud y ánimo de nuestro compañero".

"Es así que nos enteramos que él está pronto a retomar sus labores, lo que nos alegra. Pero también nos mantiene atentos para apoyar este regreso y poder acompañarlo en lo que sea necesario", aseguraron.

Cabe recordar que hace algunas semanas los abogados del animador afirmaron que hubo un acuerdo entre ambas partes para la transferencia de 350 mil pesos, la cual ya se habría hecho. No obstante, José Miranda negó rotundamente haber recibido tal suma de dinero.

"Confiamos en que Mega y sus ejecutivos estarán a la altura para poder ayudar a retomar sus funciones de la mejor manera a José Miranda, evitando que se vea enfrentado a situaciones que pueden provocar un retroceso en su estado emocional", expresó finalmente el comunicado, firmado por su presidente Juan Carlos Riquelme.

El momento en que el animador pide disculpas públicamente - Captura de video

La vasectomía de José Miguel Viñuela

En otros temas, el animador de Mega decidió cortar la posibilidad de continuar teniendo hijos de manera natural. Desde su cuenta de Instagram, el famoso realizó un 'live' para compartir los detalles del proceso. Asimismo dejó una anécdota curiosa y es que se produjo el mismo día que nació Elisa, su cuarto y último hijo.

"Dije hasta aquí no más llego, porque el kilo de guagua es caro", expresó al inicio de su pronunciamiento. Luego ofreció el curioso detalle, que no fue planificado. "Yo puse fecha y me van a creer que Elisa nació el mismo día me iba a operar", contó.

El presentador posa junto a su pequeña Elisa, quien nació recientemente - Instagram @josemiguelvinuela

José Miguel Viñuela explicó que la intervención fue de carácter ambulatoria y no presentó problemas. "Crucé el túnel de la clínica, fui al pabellón, todo perfecto. Te ponen una anestesia que es muy amigable, que es endovenosa", detalló el presentador de televisión.

Además de la cirugía, el comunicador ofreció algunos puntos sobre la recuperación, afirmando que salió "sin ningún dolor".

"Tomé antiinflamatorios por todas las noches durante siete días. A la semana, tú ya puedes funcionar normal, puedes tener relaciones sexuales pero cuidándote con preservativo, porque todavía queda un resto de espermios que podrían ser fértiles", explicó para quienes podrían estar interesados en la operación.

