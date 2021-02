Carolina Escobar se toma con humor bromas hacia su vestuario: la compararon una serpentina

La dupla formada entre Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar en el matinal de TVN, se ha ganado el cariño del público, quienes poco a poco los han ido premiando con su sintonía. La cercanía de la pareja con la gente y su espontaneidad, han sido algunos de los atributos más destacados en ambos.

Esto quedó reflejado este miércoles luego de que el equipo del Buenos Días a Todos le jugara una broma a la periodista. "Tenemos una foto que llegó al WhatsApp de denuncias", comenzó diciendo Gonzalo Ramírez, según consignó Página 7.

Luego de lanzar la frase, apareció en pantalla dividida la imagen de Carolina Escobar junto a una foto de un tubo de serpentina de cumpleaños. Esto, porque el vestido que usó la comunicadora tenía colores similares.

Vestido de Carolina Escobar es comparado con un serpentina de cumpleaños. - TVN.

Carolina Escobar se toma con humor la broma

La periodista, lejos de enojarse por la comparación, se tomó con humor el momento. "Sí, y a mucha honra. Es mi mejor amiga. Me está auspiciando serpentina para vestirme. Iguales, ¡mira!, ¡iguales!", señaló entre risas, aunque luego tildó la broma como "gratuita".

Por su parte, Ramírez señaló: "Te ves muy guapa. No les hagas caso a los 'pendex' de la sala de dirección".

Gonzalo Ramírez y Carola Escobar - Instagram

"Me han dicho 'no sabía que eras tan dicharachera""

Para la lectora de noticias, llegar al Buenos Días a Todos, fue una experiencia totalmente nueva. Según señaló en entrevista con La Cuarta, "llegar al matinal fue un honor y un desafío". "Son dinámicas bien distintas, aunque en el matinal también hagamos entrevistas, yo en las noticias estoy entregando información para que tú puedas sacar tus conclusiones, pero acá estoy, además, dando un servicio a la gente, que es lo que más disfruto", agregó.

Además, comentó que si bien su rutina no ha cambiado mucho, "ahora tengo nuevos temas a tratar y nuevos ángulos para tratarlos". "Lo rico es que acá puedes reír. Tienes permiso para mostrar los dientes con una buena sonrisa, dependiendo de lo que ocurra, claro", señaló.

En este sentido, indicó que el recibimiento del público ha sido maravilloso. "Hay veces que voy corriendo y no puedo detenerme a saludar, pero estoy muy agradecida del cariño de la gente y ha sido una súper linda experiencia. Aunque alguna vez me dijeron 'no sabía que eras tan dicharachera'. Debo tener una cara de enojada en prensa", dijo entre risas.

Carolina Escobar - TVN

Te recomendamos

Pampita se disculpa con China Suárez por el acercamiento de sus hijos en medio del contagio por Coronavirus

Karol Lucero recibe críticas por prejuicioso comentario contra un fan que le pidió una foto

Pangal Andrade se quiebra en despacho en vivo al mostrar la destrucción de su hotel