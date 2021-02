El hijo de "Pedro El Escamoso" ya tiene 28 años y aún muestra su cara de niño

La exitosa telenovela Pedro El Escamoso nos dejó algunos personajes especiales durante su curso. Uno de ellos fue "Pedrito Cortal Jr.", quien en la historia era el hijo del protagonista "Pedro Coral".

El actor Carlos Kajú solo tenía 8 años cuando interpretó al carismático niño. Actualmente el artista tiene 28 años y en marzo arribará a los 29. Además, también continúa dedicado a la actuación.

Desde las redes sociales suele recordar lo que fue su primera aparición en la televisión. Imágenes y videos se aprencia en su cuenta oficial donde se aprecia la actuación de "Pedrito Coral Jr".

Así luce Carlos Kajú, "hijo" de Pedro El Escamoso

Cabe recordar que la historia producida por Luis Felipe Salamanca y Dago García está siendo retransmitida a través de Caracol Televisión. Por tal motivo, millones de televidentes están observando la primera aparición de "Pedrito Coral Jr.".

Antes del relanzamiento de Pedro El Escamoso, el artista Carlos Kajú compartió una imagen suya, como adulto, y emulando la vestimenta del original "Pedro Coral".

"Un look casi escamoso, Mássimo, mis mompirris. El verme como 'Pedrito Coral Jr.' después de casi 20 años me trae miles de recuerdos, así como el de ver a ese Carlos Kajú pequeño que en su momento también vivía miles de experiencias bonitas y otras no tan bonitas en su vida normal", expresó en un poste del pasado 26 de septiembre.

Hasta la fecha, el actor ha logrado cultivar una buena trayectoria profesional con participaciones en importantes producciones como ‘La Niña’, ‘Metástasis’, ‘Bolívar’ y algunas series de Netflix.

Y pese a que ya han transcurrido 20 años desde el estreno de Pedro El Escamoso, Carlos Kajú sigue recordando su personaje de ‘Pedrito Coral Jr.’, al cual le guarda un cariño muy especial.

De acuerdo al portal Colombia Me Gusta, el actor asegura que la telenovela "forma parte de la historia de Colombia, ya que logra plasmar lo que somos en esencia".

"Acá comenzó todo en este mundo mágico"

Carlos Kajú se ha referido a su personaje como un chiquillo que enterneció e hizo reír al país con sus ocurrencias. En sus publicaciones de Instagram también compartió un video donde se le aprecia en una escena con "Nidia Pacheco", otro simpático personaje de la historia.

También difundió un #TBT junto al actor Miguel Varoni, quien dio vida a Pedro El Escamoso, su padre en la telenovela. "Acá comenzó todo en este mundo mágico y responsable frente a las cámaras. Una gran experiencia, un gran aprendizaje", expresó el nacido en Bogotá.

"Pedro Coral", protagonista de la novela junto al pequeño Pedrito - Instagram @carloskajuactor

Carlos Kajú está profundamente agradecido por la producción que entre 2001 y 2003 se clavó en el corazón de muchos televidentes. Gracias a su retransmisión, los mismos aficionados de la historia recuerdan a 'Pedrito Coral Jr'.

Además de Pedro El Escamoso, su debut en la pantalla chica, el actor ha participado hasta en otros 20 producciones. 'A corazón abierto', 'Los canarios', 'Esmeraldas', 'Sala de urgencias', Las muñecas de la mafia' y 'Bolívar' son algunas de ellas.

Más de 69 mil seguidores suma el actor en su cuenta oficial - Instagram @carloskajuactor

Te recomendamos

Exparticipante de ‘Protagonista de novela’ se convierte oficialmente en un hombre

Aída Morales emprende en plena pandemia: montó un restaurante de comida peruana

A Lina Tejeiro la llaman “prepago” y su mamá la defendió