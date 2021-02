"Abuela Naná" emocionada tras recibir la vacuna: "Aunque el camino es largo debemos de seguir cuidándonos"

Este miércoles comenzó el proceso de vacunación masiva en nuestro país contra el Covid-19, y los primeros en acceder fueron los mayores de 90 años. En este grupo se encuentra Eliana Hernández, más conocida como Naná, recordada por su participación en el programa de cocina de canal 13 MasterChef, quien también accedió a su primera dosis.

La "Abuela Naná", como se hace llamar en redes sociales, compartió en su cuenta de Instagram una foto de cuando estaba siendo vacunada. "¡Ya estoy vacunada! Aunque el camino es largo debemos de seguir cuidándonos mucho", escribió.

Cabe recordar que Naná recibió la primera dosis de la vacuna china Sinovac, que fue aprobada por el Instituto de Salud Pública para la inoculación segura y masiva el pasado 20 de enero.

Abuela Naná se vacuna contra el Covid-19. - Instagram

"Estar en contra de eso es de tontón no más"

Quien también se vacunó la jornada de este miércoles fue la actriz de 92 años Delfina Guzmán. En entrevista con Canal 13, la actriz de 92 años dio sus impresiones acerca del proceso y la importancia de vacunarse.

Consultada por una periodista sobre qué pensaba de la gente que no quería vacunarse, la artista fue categórica: "Son tontones no más po oye".

Para Guzmán la evidencia científica presentada hasta el momento es más que suficiente para confiar. "Porque dudar de todos los experimentos científicos que han hecho y todo el trabajo que hay detrás de haber encontrado la vacuna y la organización para ponérsela, estar en contra de eso me parece de tontón no más", agregó.

Sobre lo que más la ha afectado durante la pandemia, la destacada intérprete revelo que el no ver a su familia ni poder hacer obras de teatro. "No poder hacer ninguna de las cosas es lo que más me ha afectado", aseguró.

Delfina Guzman - Canal 13

