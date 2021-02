Montserrat Ballarín encanta a las redes sociales con tiernas fotos de su familia

Aunque suele ser muy reservada con el contenido que comparte a sus redes sociales, la actriz Montserrat Ballarín ocupó un post en su cuenta de Instagram para inmortalizar un momento familiar.

La artista, que fue madre por primera vez de Silvestre junto a su pareja y también actor Francisco Puelles publicó una imagen de los tres paseando por la playa en un día bastante nublado.

Los actores, que viven en la costa, aprovecharon la tranquilidad de un día de playa para dar un paseo.

"Pasar el tiempo juntos. Y tantas aventuras por descubrir todavía", comenzó relatando Ballarin junto a dos imágenes.



"Hoy fuimos a saludar al mar. Paseo nublado y enmascarado. Por detrás se asoma el sol y la sonrisa.

#buenlunes", agregó.

Montserrat Ballarín, Francisco Puelles y su hijo Silvestre - Instagram

La pareja ha decidido no mostrar el rostro de su bebé en redes sociales

Pero no es la primera vez que la actriz comparte fotos familiares. Aunque no todavía no ha mostrado el rostro de su bebé, a fines del año pasado una foto capturó la atención de sus seguidores, quienes solo tuvieron palabras de amor para la feliz familia.

En la imagen publicada por Ballarín aparece acostada en el pasto junto a su pareja, Chapu y el pequeño Silvestre.

"Infinita fortuna la nuestra. De que haya llegado este pajarito a llenarnos de tantas risas y apapachos en estos tiempos enrarecidos", escribió la artista junto a la bella imagen.

Sus seguidores reaccionaron emocionados frente al registro. "Hermosa familia👏", "Nada mas rico que el olor a guagua! 😍😍", "Bendiciones para los tres", fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Montserrat Ballarín, Chapu Puelles y su hijo Silvestre. - Instagram

