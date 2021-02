Pa' quererte es una de las producciones más vistas del país. Las teorías sobre la posible muerte de querido personaje en 'Pa' quererte'

La novela fue todo un éxito durante el 2020 y tuvo que ser detenida por la pandemia.

Ahora, ha pasado un año y la producción ha regresado a las pantallas colombianas.

Aunque no ha tenido el mismo impacto, sí se convierte en tendencia todos los días.

En especial, una fuerte temática que han tratado en los últimos capítulos, la violencia contra la mujer.

El personaje de Chichila Navia, "Verónica" ha sido maltratada por su esposo en diferentes ocasiones.

El desarrollo de esa línea temática ha tenido a los televidentes "al borde de la silla".

Por eso, los avances del capítulo del día de hoy anticipan una dura situación.

Y es que parece que el personaje de Verónica morirá, aunque todavía no se sabe cómo.

En redes sociales, los internautas ya tienen varias teorías sobre lo que podría suceder.

Algunos piensan que debido a la presión de su divorcio podría distraerse y tener un accidente.

Mientras otros comentan que le darán la custodia total de sus hijos, por lo que su esposo podría tomar represalias.

Lo cierto es que solo será hasta el capítulo de hoy que muchos se enterarán de lo que realmente pasará.

Por ahora, las reacciones frente a la posible muerte siguen en redes sociales.

En los avances de pa quererte parece que algo le pasa a Verónica Y NO, NO LO ACEPTO, DONDE ME SAQUEN A VERO DE LA NOVELA LOS DEMANDOOO pic.twitter.com/drKo2V7Vnv

— Nic with N/🇨🇴 (@Inzaynhijueputa) January 29, 2021