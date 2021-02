Karol Lucero recibe críticas por prejuicioso comentario contra un fan que le pidió una foto

La tarde del martes se encendieron las redes sociales gracias a un posteo de Karol Lucero. El ex animador publicó una anécdota con un fan que le avistó en la calle, pero dejó un mensaje, quizás innecesario, que llamó la atención de los usuarios.

De su acción se produjo en Twitter la etiqueta #KarolDance, antiguo nombre con el que era ampliamente conocido el empresario. No pasó mucho tiempo para que el famoso se volviera 'trending topic' a costa de las críticas que recibió.

Todo transcurría con normalidad en el martes del artista cuando un repartidor de delivery, llamado Luis, le pidió que detuviera su auto para saludarle y pedirle una fotografía.

Ante la inusual solicitud, Karol Lucero tenía la opción de negarse y continuar su camino al volante, sin embargo, decidió parar y complacer al seguidor. Hasta acá el todo iba muy bien, pero cuando difundió la imagen en sus historias de Instagram dejó un desafortunado mensaje.

"Fue un gusto Luis. Tenía dos opciones: quedar como un wn pesado y seguir de largo. O un wn si tenía malas intenciones y me robaba el auto, pero la confianza crea una mejor sociedad", escribió el ex animador.

Rápidamente los seguidores captaron la foto y afirmaron que Karol Lucero actuó en "prejuicio". Su comentario derivó en críticas y algunos memes.

Karol Dance: “Tenía dos opciones quedar como un wueon pesado y seguir de largo o un wueon wueon si tenía malas intenciones y me robara el auto… pero la confianza crea una mejor sociedad” 🥴

En vista de que las reacciones se le notificaban en Twitter, el presentador de 33 años se dirigió hasta la red social para responder. "¿Y tú? Qué haces en mis redes si te caigo mal? ¿Por qué miras mis publicaciones si se supone no te importo?", se preguntó al inicio.

"Gracias por pasar, quieras o no, solo hablas de cosas que consideras importante, pero no te culpo, debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse en la mía", publicó junto a una frase de Salvador Dalí, pintor español.

Y tu? Qué haces en mis redes si te caigo mal? Por qué miras mis publicaciones si se supone no te importo jajaj gracias por pasar, quieras o no, solo hablas de cosas q consideras importante, pero no te culpo, debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse en la mía. CCTM! pic.twitter.com/f9FOOxDJWX

— Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) February 2, 2021