Jean Philippe comparte sensuales fotos y Pamela Díaz reacciona: "Es mío, que les quede claro"

Este domingo Jean Philippe Cretton sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos muy sensual. El animador posó para la destacada fotógrafa chilena Javiera Eyzaguirre, quien captó el lado más sexy del músico.

"Lindo domingo para ustedes, [email protected]. Les comparto la primera foto de una sesión que hicimos con la seca @javieyzaguirre", escribió el comunicador.

En la imagen, el animador de Yo Soy aparece con una sudadera negra y cadenas en el cuello, donde los protagonistas son sus tatuajes en el brazo.

La primera en reaccionar a la publicación fue su pareja, Pamela Díaz. "Q minooooooo 😘😘😘 y es mio q les quede claro 😉 People", señaló.

El lunes, el animador quiso dar un mensaje de ánimo a los afectados por el aluvión del fin de semana en el Cajón del Maipo, y lo hizo con una foto de la misma sesión mirando de frente a la cámara.

"Que sea una linda semana para [email protected] Aún más, para quienes han resultado damnificados con las últimas lluvias. Desde esta comunidad virtual les enviamos todo el cariño y fuerza", escribió

Además adelantó que durante esta semana viviría situaciones nuevas para él. "Les cuento que esta semana se me viene con algunos cambios, así que muy motivado con ellos", agregó.

Este martes el animadora siguió en la misma tónica y quiso compartir otra imagen del shooting con Javiera Eyzaguirre. Esta vez, el músico aparece a torso desnudo solo usando un blazer y cadenas en su cuello.



"Pura buena energía para hoy, [email protected]! Acá les sigo compartiendo el tremendo trabajo de @javieyzaguirre y un equipo de lujo. Un abrazo, [email protected] quiero", señaló.



Las reacciones

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, las que en su mayoría eran de mujeres que elogiaron la sensualidad del periodista.

"Me dejai perpleja 😍", "Me queri matar de un infarto o que ? 😍", "Si sigues compartiendo estas fotos me dará algo… que guapo!!!!!!!!", fueron algunos de los comentarios.



Sin embargo, también hubo quienes le adjudicaron a Pamela Díaz la buena facha del animador. "La fiera está sacando lo mejor de ti yanfi, te ha hecho bien estar con ella, me terminaron convenciendo como pareja, detrás del personaje parece que hay una gran mujer 👏🤘", le escribió una usuaria. "Tiene buena mano la Pame🤗😍😎", señaló otra.

El cumpleaños de Jean Philippe con la Fiera

La relación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton pasó por un momento importante el pasado 21 de enero. Se trata del cumpleaños 36 del animador, siendo este el primero que atraviesa como pololo de Pamela Díaz, quien se lució para la celebración de su pareja.

Debido a las medidas sanitarias en medio de la pandemia, el festejo no pudo ser con bombos y platillos. Sin embargo no faltó la compañía de algunos familiares, su querida pareja y una espectacular decoración.

A modo de suplir una fiesta y reunión con sus seres más queridos, la presentadora optó por sorprenderlo desde la decoración. Fondo brillante, globos, dulces y una torta personificada fueron algunos de los detalles que no dejó pasar por alto para brindarle un momento amoroso.

Desde la cuenta oficial de Jean Philippe Cretton se aprecia una galería publicada por el periodista. "Un cumple muy especial. Felicidad, paz y amor. Gracias por tanto cariño", escribió junto a las imágenes.

