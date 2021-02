Hijo de Maly Jorquiera y Sergio Freire se roba las redes sociales con divertido video en TikTok

TikTok es una red social que atrapa a los usuarios, pero sobre todo a los niños. La posibilidad de cantar, imitar y bailar son infinitas, por lo que son muchos los menores que se entretienen jugando en la red social del momento.

Quien deslumbró este fin de semana con su debut en TikTok, fue el hijo de Maly Joquiera y Sergio Freire, Lucas. El pequeño no tiene una cuenta propia, pero fue la amiga de la comediante, Pamela Leiva, quien compartió una serie de videos jugando con el menor.

Joquiera publicó algunos registros donde se puede ver a Lucas bailando junto a la ex participante de Mundos Opuestos.

"Cuando la tía joven visita a tu hijo y por fin el hace #tiktok que tú no sabes y el tanto quiere 🤪🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣 te amamos @pameleiva #mamaly #pasadademoda 😁🥺🤣😘😍", escribió el rostro de Canal 13 junto al registro.

Las amigas de Maly reaccionaron

Amigas famosas de las comediante dejaron sus impresiones del video: "Los amo! Porque ese Niño baila tan bien y tiene tanto ritmo!", escribió Yazmín Vásquez. "Es el mejor!! Lo amo!! 😂😂😂😂 gracias por lo de tía Joven!!!💜💜💜💜", señaló Pamela Leiva, y "Los amo", indicó Alison Mandel.

Por su parte Leiva publicó más registros en su cuenta de TikTok bailando con Lucas.

La propuesta de matrimonio de Sergio Freire

La pareja de comediantes formada entre Sergio Freire y Maly Jorquiera, cerró el 2020 de la mejor manera. Los tórtolos se comprometieron en matrimonio tras años de pololeo y un hijo en común.

La actriz, que siempre bromeaba con la lentitud de Sergio para pedirle matrimonio, contó a Lun los detalles de cómo que la propuesta del standupero. "Yo no sé cómo este hombre se metió en el cacho de pedir matrimonio", señaló.

La coanimadora de Sigamos de Largo, agregó que la relación entre ambos, que nació en 2014, siempre ha sido muy buena. "Es que de verdad es el amor de mi vida. Nos complementamos muy bien, él es súper sabio, como si fuera un hombre viejo (…) Tiene paciencia y calma para ver las cosas, somos como el ying y el yang. Y nuestro hijo es mitad y mitad también. Puede ser tan prendido como la mamá y tan calmado como el papá".

"Nunca me imaginé esta situación"

Maly contó que la idea del matrimonio primero partió como una conversación entre ambos. "Nosotros siempre hablamos, tenemos una relación súper conversada, bien de amigos. Entonces, en una noche de pandemia comentamos que no nos hemos podido juntar todos los Jorquiera-Freire y ahí dijimos ‘qué pasa si nos casamos cuando termine todo esto, hacemos una mega fiesta y aprovechamos de celebrar que estamos vivos", continuó.

Sin embargo, luego de la conversación el actor planeó una forma especial de sorprender a Joquiera. "Nuestro hijo se durmió a la hora perfecta, Freire encargó mi comida preferida y me entregó un regalo. Y ahí me pasó una carta, el anillo y una pulserita. Todavía estoy en shock. Nunca me imaginé esta situación y es muy bonito", cerró.

Sergio Freire pide matrimonio a Maly Jorquiera - Instagram

