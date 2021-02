Delfina Guzmán se vacunó a sus 92 años: "Estar en contra de eso es de tontón no más"

Este miércoles comenzó el proceso de vacunación masiva en nuestro país contra el Covid-19, y los primeros en acceder fueron los mayores de 90 años. En ese rango está la actriz Delfina Guzmán, quien no dudó en ir a vacunarse y recibir su primera dosis

En entrevista con Canal 13, la actriz de 92 años dio sus impresiones acerca del proceso y la importancia de vacunarse.

Consultada por una periodista sobre qué pensaba de la gente que no quería vacunarse, la artista fue categórica: "Son tontones no más po oye".

Para Guzmán la evidencia científica presentada hasta el momento es más que suficiente para confiar. "Porque dudar de todos los experimentos científicos que han hecho y todo el trabajo que hay detrás de haber encontrado la vacuna y la organización para ponérsela, estar en contra de eso me parece de tontón no más", agregó.

Sobre lo que más la ha afectado durante la pandemia, la destacada intérprete revelo que el no ver a su familia ni poder hacer obras de teatro. "No poder hacer ninguna de las cosas es lo que más me ha afectado", aseguró.

"Envejecer es una mierda"

Días atrás, en un video titulado 50 cosas sobre mí, Delfina Guzmán reveló aspectos desconocidos de su vida personal, como su adicción al orden, su gusto por comprar regalos para otros, o su miedo a la oscuridad.

La actriz entregó 50 revelaciones en una publicación en la que explicó que "si quieren saber algo más aquí está este video". El registro dura aproximadamente seis minutos, y está compuesto de distintos puntos relacionados con su personalidad y carácter.

"Nunca he probado ni la marihuana ni ninguna de esas roterías que la gente cree que les hace bien", aseguró. "Cuando entro al escenario, siento que estoy en el cielo, donde todo, todo es posible", y "las flores, en general, me dan ganas de comérmelas", fueron algunas de sus revelaciones.

También declaró que "envejecer es una mierda. Es una broma pésima que se mandó Dios con todas las criaturas". Por otra parte, reconoció que ha roto algunos periódicos de pura rabia y comentó que "Chile es un mercado de mierda en donde se compra y se vende todo".

"El mercado es la invención más inmunda que me ha tocado soportar", agregó Delfina Guzmán. Además, dijo que le carga "la gente que se queja. El solo hecho de estar vivo, uno debería agradecerlo a cada rato".

Luego habló de sus matrimonios, indicando que "como esposa, he sido lo peor de la vida. Lamento por estos seres que han tenido que soportarme". "Alejandro Jodorowsky estuvo enamorado de mí, cosa que nunca me lo dijo, pero yo lo caché", agregó.

Por último, dijo que le gusta sentir el cariño de la gente, aunque no sabe si lo merece.

