Claudia Bahamón se sinceró sobre acoso que vivió por parte de un sacerdote

Tiene una larga trayectoria en la televisión colombiana.

Razón por la que muchos de sus seguidores quieren saber más detalles de su vida.

Ahora, la presentadora fue entrevistada por 'Diva Rebeca', con quien se ha sincerado.

Allí comentó que fue acosada por un sacerdote que era su profesor en la universidad.

"Fue profesor de cristología, con nombre propio Omar Salguero (…) resultó ser un man muy acosador".

Bahamón afirmó que al ser atractivo y muy inteligente, se hizo amigo de muchas mujeres de la clase.

Sin embargo, con el tiempo empezó a acosarla, razón por la que ella denunció.

En ese entonces trabajaba en la emisora la FM, y allí habló sobre el tema varias veces.

Lamentablemente confirmó que en la universidad no le creyeron y le pidieron pruebas.

No obstante, ella no tenía ninguna, puesto que en ese momento no existían celulares u otros medios para documentar el acoso.

Aunque no se refirió a los reprochables actos del hombre, sí aclaró que "hizo todo el acoso que se podrían imaginar".

La entrevista ha sido muy comentada y los internautas han quedado encantados con la personalidad de la presentadora.

Mientras que otros comentan la confesión de Bahamón y reclaman que en ese momento no le creyeran en su universidad.

