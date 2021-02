Aída Morales emprende en plena pandemia: montó un restaurante de comida peruana

Aída Morales es el vivo ejemplo de que la pandemia por el Coronavirus no es un impedimento para poder emprender. Aunque el proceso puede ser tardío o complicado, debido a las restricciones, no es imposible.

La artista de 60 años siempre se ha dedicado a la actuación, sin embargo, se atrevió a montar un negocio muy distinto. Se trata de un restaurante, el cual su esencia destaca por la gastronomía peruana.

Así es el restaurante de Aída Morales

El Unicentro Villavicencio es sede del local, que fue inaugurado hace unos 10 días. Sin embargo, la recepción del público parece ser muy buena. Desde sus redes sociales, la veterana actriz compartió una imagen y contó a sus seguidores cómo ha sido el proceso.

"No lo busqué, no lo planeé, no estaba en mis cuentas. Hubo un encuentro, una charla, una propuesta y sin miedo nos lanzamos", expresó para el posteo que ya suma más de 1.200 'likes'.

Aída Morales destacó la "claridad y transparencia" como las virtudes con las que "se debe empezar todo". "República de Perú by Aída Morales", se lee en el cartel del negocio donde resalta "COMIDA PERUANA".

Recalcó además que "no hubo antecedentes ni palabrería barata, mala onda ni pasados tristes" en la planificación del proyecto. "Este es un resultado que solo dibuja una sonrisa en nuestros rostros y nos impulsa a seguir sin mirar atrás", dijo la artista.

Para cerrar ofreció una reflexión: "Cuando hay ganas de avanzar y crecer el miedo se va y la valentía nos invade.

Vamos por más que esto está BUENAZO".

Mensajes de felicitaciones

En cuanto publicó la imagen de su nuevo negocio, Aída Morales recibió el apoyo y elogios de los usuarios. "Linda, felicitaciones. Te mereces esto y mucho más", "Éxitos en su emprendimiento", "Lindas palabras Aída, muchas gracias por todo", "Esta es la actitud" y "Dios bendiga este proyecto", son algunas de las reacciones.

Sobre su continuidad como actriz de cine y televisión, la artista no emitió algún indicio de que abandonaría su trabajo estelar. Lo que sí es cierto es que está metida de cabeza en el restaurante y ha recibido también el apoyo incondicional de su pareja, el también actor Fabián Copete.

Más de 240 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @aidamoralesactriz

La última teleserie en la que se la ha visto a Aída Morales fue en "perdida" (2020) producida por el medio español Atresmedia y donde encarna a "Paloma Abril Buendia". El año pasado también se le vio en dos historias cinematográficas: 'El baño" y 'Se olvidó que seremos'.

Desde hace más de 20 años que a la artista se le ve en sus labores de actuación. 'Aquí no hay quien viva', 'Marido a sueldo', 'El estilista' y 'El man es Germán' son algunas de las producciones nacionales.

También se le recuerda por ser la esposa de Sigifredo Santa Cruz en 'La hija del Mariachi'. Aunque su papel fue secundario, era la inseparable y fiel pareja del mariachi, llamada "Ángeles de Santa Cruz".

