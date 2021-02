Vale Roth y su pololo dan versiones encontradas del término de su relación

Aunque parecía una historia de amor consolidada, lo cierto es que Vale Roth y su pololo Tomás Correa, arrastraban una crisis que terminó por quebrar su relación. Así lo anunció la influencer en su cuenta de Instagram, quien contó su versión del término, la que luego Correa desmintió.

Los días en que Roth agradecía a su pareja el haberla ayudado a reencontrarse con su familia quedaron en el pasado. En agosto del 2020, la ex chica reality dijo en conversación con La Cuarta que el joven contaba con la total aprobación de sus seres queridos.

"Mi familia está contenta, lo ven un hombre muy bueno en todo sentido, creen que ha sacado lo mejor de mí. Siempre está preocupado de que hable con mis papás, es perfecto, me encanta", señaló en esa oportunidad.

Además, reveló que habían logrado mantener una buena relación durante la cuarentena. "Nos hemos apoyado mucho, me ayuda en el tema de las rutinas, somos un buen equipo. Yo pensaba que con la pandemia íbamos a terminar, que no nos íbamos a llevar muy bien, pero nos consolidamos", aseguró.

El quiebre en la relación

Sin embargo, el amor entre ambos llegó a su fin luego de que se quebrara la confianza entre Roth y Correa. A través de sus stories de Instagram la bailarina señaló que había sorprendido a su pareja revisándole el celular y leyendo una conversación de carácter amoroso que mantuvo con otro hombre.

"Él se sabe mi clave y yo no me sé la de él. Se metió y vio una conversación con un hueón, media 'jote'. No hubo foto, ni nada, un par de palabras", explicó.

"Fue por eso nomás. No hubo violencia ni de parte mía para él ni de él hacia mí, pero se acabó. Terminamos, definitivo. Que le vaya bien, las mejores vibras nomás", indicó y luego borró el registro.

La versión de Tomás

Por su parte, Tomás Correa señaló que la conversación fueron más que solo palabras. El joven explicó en su cuenta de Instagram que además encontró conversaciones con varios hombres y que todas eran "jotes".

"Me mandaron lo que estaba diciendo (Vale Roth) ahora y sí, hubo fotos. Dijo que yo le había pegado también en la conversación, le dijo al hueón. Se iban a juntar el jueves… no dijo que no había sido solamente con un hueón, sino que con tres hueones más. Así que hay que ser realista. No seai' falsa con tus seguidores", agregó e indicó que no quería volver a referirse al tema.

