Natalia Duco celebra su cumpleaños y su hijo Luciano se roba la atención con tierna foto sonriendo

Sin duda, este cumpleaños para Natalia Duco es uno de los más alegres de su vida. La deportista cumplió 32 años y los recibió junto a su hijo recién nacido. "Mi regalo, mi hijo Luciano", escribió la atleta junto a una tierna foto de su bebé en brazos.

A mediados de enero Natalia Duco dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el cubano y cirujano dentista Rafael Bueno. La deportista anunció su llegada con una publicación en redes sociales, en la que presentó al bebé y entregó detalles como su peso y talla.

"Les presento a Lucianito 💛 El amor de mi vida, el día más feliz de @rafabuenodiaz y mío. Pesó 4,105 kg, 50cm de altura a las 38 +5 semanas", dijo en un comienzo. "No tengo palabras para describir lo que siento, más que felicidad y plenitud. Todo bien gracias a Dios. Fue una cesárea porque estaba en posición podálica, no se dio vuelta mi niño", agregó.

Natalia Duco se convirtió en madre - Instagram

El mejor cumpleaños

Ahora la ganadora de MasterChef Celebrity compartió fotos de su cumpleaños, en el cual, su hijo fue el protagonista.

Duco compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre este especial día y dejó una imagen en la que aparece el menor sonriendo. "Cumpleaños número 3️⃣2️⃣ y primero.como mamá! Mi regalo, mi hijo Luciano!", comenzó relatando la influencer.

Natalia agradeció a sus cercanos por visitarla. "No necesito nada más para ser feliz! Gracias sisters ❤❤ Gracias amigos por el cariño, el amor y los mensajes. Los quiero!", agregó.



Natalia Duco celebra sus 32 junto a su hijo Luciano

Natalia Duco presenta a su hijo

El pasado 15 de enero la atleta quiso compartir su alegría con los televidentes del matinal de Canal 13 Bienvenidos, en una transmisión desde la clínica a horas de haber dado a luz.

Natalia se mostró muy emocionada con la llegada de su bebé y reconoció que ninguno de los logros que ha obtenido en su carrera deportiva se comparan con este momento.

"No hay ninguna otra medalla ni felicidad que se asemeje. Siempre las mamás dicen eso, pero hasta que uno no lo vive… todos los que son papás y conocer a tu bebé, y verle la carita y escucharlo llorar, te cambia la vida. Es como que en un segundo eres otra persona, no hay vuelta atrás, y es un amor que te… no sé… creo que es como primera vez que una se siente plena, llena de amor", explicó.

Duco relató cómo fueron los primeros minutos luego de conocer a su hijo. "Te ponen una mantita que uno no ve para el otro lado, entonces el Rafa (su pareja) lo vio primero que yo, y de repente uno escucha el llanto, y ahí me puse a llorar, porque ahí dije Uy, 'está fuera de mi guatita"", agregó.

La atleta, que conoce la importancia del apego, se preocupó de tener a su bebé en brazos durante unos minutos al momento de nacer. "Lloró y ahí lo vi, me lo pasaron en los brazos, y algo súper importante, que lo tuve harto rato desnudito en mi pecho para generar apego, y eso en esta clínica te dejan tener ese minuto de contacto", contó.

Natalia Duco presenta a su hijo en Bienvenidos

