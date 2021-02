En medio de lágrimas Epa Colombia reveló que fue estafada por no saber inglés

Epa Colombia ha tenido varios problemas con su empresa de keratinas. En medio de lágrimas Epa Colombia reveló que fue estafada

Durante los últimos meses tuvo que cerrar sus peluquerías en la ciudad de Bogotá.

Parece que su producto no tenía los permisos adecuados en el Invima.

Sin embargo, la empresaria no dejó de ayudar a quienes la necesitaban, regalando mercados, ropa y dinero.

View this post on Instagram

Poco después reveló que el Invima le dio la aprobación para vender sus productos en el exterior.

Debido a esto exportó sus kerarinas a Estados Unidos, ampliando así su emprendimiento.

Sin embargo, ahora ha preocupado a sus seguidores con una de sus más recientes historias.

Y es que, después de algunos días de no saber sobre sus productos, llamó a averiguar.

"Me acaba de pasar una embarrada grande, yo no sé hablar inglés y por eso es que lo roban a uno. Acabo de sacar mi mercancía y me dicen que la plata no está, que eso no llegó nunca, que no se cambiaron los dólares. ¡Me acaban de robar!".