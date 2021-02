Jessica Cediel es una de las colombianas que ha brillado en la televisión.

La extraña confesión de Jessica Cediel sobre Dios que dividió opiniones en redes

Ahora las redes sociales de la presentadora se han convertido en una plataforma para compartir sus reflexiones.

Y es que su conversión al cristianismo generó cientos de comentarios.

Ahora Jessica ha demostrado que está más firme en su elección de religión.

Y es que en una dinámica de preguntas algunos de sus seguidores quedaron confundidos.

Uno de sus fans le preguntó:

A lo que la presentadora contestó que sí.

Como era de esperarse los comentarios llegaron en las redes sociales.

Muchos dicen que no entienden la posición religiosa de la presentadora.

Incluso hay quienes dicen que solo lo hace para ganar seguidores.

View this post on Instagram

"Menos mal no se vio los Simpson", "Jajajaja… por lo mismo se quitó la silicona para llegar virgen al cielo", "No mija Díos no viene el está con nosotros siempre", fueron algunos de los comentarios.