Javier Ramírez se maquilla y personifica a Frida Kahlo: "A veces es bueno tomar riesgos"

"A veces es bueno tomar riesgos", asegura el actor Javier Ramírez. El polifacético artista se atrevió a participar en una sesión de fotos a la que muy pocos se atreverían. Para ofrecerla en su máxima expresión, decidió portar maquillaje y hasta vestir una falda.

Reconocido por su papel hace algunos años en Hi-5 fiesta, para Discovery Kids, el también cantante se ha sometido a un drástico cambio de imagen. La motivación surgió tras confesar públicamente su gusto hacia los hombres y ahora es una celebridad para las redes sociales.

Javier Ramírez "emuló" a Frida Kahlo

Desde su cuenta oficial de Instagram sorprendió con una minigalería donde busca parecerse a Frida Kahlo, la histórica y ejemplar pintora mexicana.

Además de expresar su profunda admiración y respeto hacia la mujer nacida en Coyoacán, la intención del influencer era eliminar estereotipos de ropa y cosméticos que tradicionalmente están calificados como femeninos.

Abundante maquillaje en el rostro, flores en su cabello y con la ambientación necesaria, Javier Ramírez no solo se inspiró en Frida Kahlo, también se atrevió a enfrentarse a los comentarios más radicales que podría recibir.

"Amigos estaba muy nervioso por subir estas fotos, son muy diferentes, pero a veces es bueno tomar riesgos, como dice Frida: 'Lo que no me mata me alimenta"", expresó el artista de 27 años en la publicación que ya supera los 197 mil 'likes'.

"Así que aquí está este hermoso trabajo. Es un homenaje a un personaje que he admirado toda mi vida, con mucho respeto y amor", agregó para cerrar el texto.

Las reacciones no se hicieron esperar, ya que algunos famosos e influencers participaron para dejarle un mensaje. "Mi niña hermosa, qué fotos tan pero tan lindas", le afirmó Sofía Castor. "Eres arte", le dijo por su parte Cami Zuluaga.

"Espectacular", "hermosa mi Frida Kahlo" y "me encanta" son otros de los comentarios que le compartieron a Javier Ramírez.

Más de 3,4 millones de usuarios le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @javierramireze

El beso público a su novio

Hace un par de años, cuando quizás era más reservado en su cuenta de Instagram, Javier Rodríguez publicó una imagen donde apareció besando en la boca a su novio. En aquel entonces cumplían solo unos meses como pareja, sin embargo, el gesto de "amor" causó todo tipo de impresiones.

"Te amo mucho, nada que represente amor puede estar mal", escribió el influencer.

Cabe destacar que el 24 de octubre de 2017 reveló su homosexualidad después de lanzar su 'roast yourself' challenge. La canción fue en contra de las recomendaciones de familiares y amigos cercanos.

Algunos seguidores se vieron indignados ante el beso que decidió publicar con su pareja. Sin embargo, otros usuarios le felicitaron, causando una polémica mediática.

Sin aún haberse sometido a drásticos cambios de imagen, la foto causó un impresionante revuelo - Instagram @javierramireze

Trayectoria

Desde 2004, cuando apenas tenía 11 años, a Javier Ramírez se le vio en televisión. En su etapa inicial encarnó a "Camilo", personaje de la teleserie 'Padres e Hijos', transmitida por Caracol.

Seguidamente se abrió camino en RCN y continuó trabajando en paralelo para ambas casas televisivas. 'Zorro: la espada y la rosa', 'Aquí no hay quien viva', 'Mujeres al límite', 'Allá te espero' y 'Tu voz estéreo' fueron otras de las producciones en las que también participó.

En 2014 Javier Ramírez fue ganador de la categoría Revelación del Año para los Premios TVyNovelas. El galardón le fue acreditado por su papel como "Matías Ucross" en 'Mentiras Perfectas'.

Te recomendamos

Camilo no sabe quién fue Selena Quintanilla y su excusa no ayudó: “Pero sí sé quién es Evaluna”

La Liendra dice cuánto dinero gana al mes: “Mi trabajo está de moda y en eso me muevo bien”

Nicolás Arrieta expone contradicciones de Natalia París sobre sus consejo de tomar cloro