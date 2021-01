Raquel Argandoña comparte tierna imagen de su mamá: "Lo único que quiero es complacerte"

Nuestra madre es el ser más especial ya que nos regala la vida y tenerla junto a nosotros después de los 60 años es una bendición. Esta es la realidad que vive Raquel Argandoña, que aún regalonea con su progenitora en momentos especiales.

A través de sus redes sociales, la panelista de 'Bienvenidos' compartió un par de imágenes que hablan por sí solas. En compañía inmejorable, acaparó los 'likes' y comentarios.

Las fotos de Raquel Argandoña junto a su madre

Diariamente apreciamos a la conductora desde el matinal que transmite Canal 13, en una faceta informativa y de animación. Sin embargo, en el mismo programa ha demostrado lo importante que es su familia.

"Poder disfrutar este momento con mi mamá me hace feliz", expresó Raquel Argandoña en la primera postal. Ambas sonríen y comparten una copa de champaña.

Y en una segunda imagen se le aprecia a su mamá sentada junto a un plato de comida, que de acuerdo a la descripción es su preferido. Además, sostiene su copa en símbolo de agradecimiento y salud.

"Gracias por todos sus comentarios y darme tanto cariño y muchos likes", escribió Raquel Argandoña, citando las palabras de su madre. "Acá mi Kelly me regalonea con mi plato favorito".

Desde el hilo de comentarios, la propia animadora expresó: "Te amo, mamita, lo único que quiero es complacerte".

Mensajes muy positivos

Este tipo de publicaciones no hay cabida para las críticas. Entre ambas fotos, los seguidores de Raquel Argandoña dejaron más de 5.000 reacciones, transmitiendo bendiciones y afirmando que el momento es hermoso.

"Qué rico disfrutar a nuestros viejitos", "bendiciones para las guapas", "qué linda, disfrútala al máximo" y "qué maravillosa foto, Raquel", son algunos de los comentarios que se aprecian.

Así luce la madre de la animadora a sus 93 años - Instagram @argandona.raquel

Su opinión sobre los padres y el Coronavirus

En diciembre del año pasado, Raquel Argandoña tuvo un encontrón con la doctora Carolina Herrera durante una transmisión de 'Bienvenidos'. Todo inició luego que la veterana animadora admitiera que besa y abraza a su madre de 93 años cuando la va a ver, pese a que conoce los riesgos de contagio de covid-19.

"Supongamos que las personas que tienen a sus papás de 80, que es adulto mayor, edad de riesgo, y tú evitas de ir a verlo para no contagiarlos. Pero después por A, B ó C se van por otra enfermedad, yo no podría decir '¿Sabes qué? Yo traté de que no se infectaran, pero no los pude abrazar"", señaló Argandoña.

El escenario que presentó ante la doctora Carolina Herrera, especialista broncopulmonar, no se quedó allí, ya que la experta replicó con otra pregunta. "¿Qué sentirías si fuese tu causa (la razón del fallecimiento de sus padres)?".

Más de 850 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @argandona.raquel

Seguidamente, Raquel Argandoña respondió en claro desacuerdo. "No, doctora. Me va a disculpar, no debería decir esto en televisión, pero yo no podría dejar de abrazar a mis papás".

"No es mi caso porque yo rompo todos los protocolos, porque yo abrazo a mi mamá, tiene 93 años, cada día es un regalo de Dios, para evitar no contagiarla. Yo la veo y yo digo '¿Me acerco o no me acerco?', ah, chao, yo me acerco, la beso", expresó.

En plena transmisión, la explicación de Argandoña no convenció a la doctora Herrera, quien le dijo que su actitud era "tremendamente evitable".

Te recomendamos

José Miguel Viñuela se practicó la vasectomía: “Hasta aquí no más, el kilo de guagua es caro’

La repentina muerte que enluta a María José Quintanilla: “La pandemia se llevó a mi Jenny”

Viviana Nunes recuerda llamada de Kel Calderón: “Me agredió de una forma sumamente fea”