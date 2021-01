Pampita furiosa con quienes la critican por haberse contagiado de Covid-19: "Se regocijan con la enfermedad de otra persona"

El pasado jueves, la prensa argentina reveló que Pampita se contagió de Covid-19 luego de disfrutar de sus vacaciones en México. La modelo y presentadora tiene 4 meses de embarazo, por lo que su situación llamó la atención tanto al otro lado de la cordillera, como en nuestro país. Luego, ella misma se encargó de confirmar la noticia en su cuenta de Instagram.

"Hola, sí, estoy contagiada de coronavirus y Robert también. Mis hijos dieron negativo, pero van a tener que hacer otro PCR en unos días. Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre ni ningún síntoma", escribió Pampita.

Por otra parte, aclaró que "nadie de los que viajaron a México con nosotros está contagiado. Llegamos a Argentina el 20 de enero con el PCR negativo como corresponde". En este contexto, reveló cómo se enteró de su contagio, indicando que fue una coincidencia.

"Esta semana fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programado. No tenía ningún síntoma, ni ningún familiar ni nadie que conozca contagiado, y así me enteré unas horas después", dijo.

Finalmente, explicó que desde ese momento, "nos aislamos con Robert en una habitación". "Gracias por la preocupación y los mensajes", agregó Pampita.

Pampita entrega detalles sobre su estado de salud tras contagiarse de Covid-19 - Instagram

La ira contra los medios

Ahora, la empresaria se sorprendió por la cantidad de mensajes y la cobertura que los medios de su país han hecho de su enfermedad y descargó su rabia a través de redes sociales.

"Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma?", señaló la argentina y agregó que "este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo. Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima"

La ex pareja de Benjamín Vicuña volvió a aclarar que su viaje a México no fue la causa de su contagio. "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso", aseguró.

"Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión ¿En qué momento perdieron toda humanidad?", reclamó.

"Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. Jamás haría leña del árbol caído", cerró.

Pampita enojada por críticas en redes sociales. - Instagram

