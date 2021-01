Nanis Ochoa cuenta todas las complicaciones que vivió tras su parto: "Una emoción fuerte podía causarme un derrame cerebral"

Durante todo su proceso de embarazo, Nanis Ochoa siempre demostró en redes sociales que vivía una etapa muy saludable. Sin embargo, su realidad cambió por completo luego que la pequeña Francesa llegara al mundo.

La modelo y su esposo, el cantante Juan Pablo Navarrete, afrontaron la prueba más grandes y difícil de sus vidas. Una cesárea de emergencia arrojó complicaciones, dejando a madre e hija internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La dura prueba que vivió Nanis Ochoa

Para la última edición de la Revista Vea, la famosa decidió contar la inesperada situación que le tocó afrontar: ser diagnosticada con el síndrome de Hellp.

El portal Mayo Clinic lo describe como una "complicación grave de presión arterial elevada durante el embarazo". Generalmente se desarrolla antes de la semana 37 de la gestación, pero también puede aparecer poco tiempo después del parto., tal como le ocurrió a Nanis Ochoa.

Pese a la difícil situación, la modelo colombiana ya se encuentra recuperada - Instagram @nanis8a

"Me ingresaron en la UCI y me prohibieron estar comunicada, porque cualquier emoción fuerte podría causarme un derrame cerebral", relató la modelo.

Además de luchar por su vida, Nanis Ochoa desconocía el estado de salud de su hija, quien también terminó en el área de extrema atención médica. Con el corazón dividido, Juan Pablo Navarrete se mantenía al tanto sobre la salud de Francesca, también delicada de salud.

"No quería ser una carga para nadie"

Cuando la modelo logró estabilizarse aún le tocaba recibir una dura noticia, y es que su pequeña recién nacida batallaba por mantenerse con vida.

"Me enloquecí, empecé a llorar y se subió mucho mi tensión. Le decía a Juan Pablo que si yo quedaba con algún derrame cerebral que no me fueran a dejar conectada, que no quería ser una carga para nadie", contó para la Revista Vea.

"Soy una mujer de mucha fe, pero en ese momento se quebranta y uno piensa en lo peor", admitió. Para la modelo contar la historia es un milagro, ya que las dos superar una situación donde la oración y el refugio en Dios era la única esperanza.

Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete, desde la clínica, con la pequeña Francesca - Instagram @nanis8a

Se vio por primera vez el rostro de su hija

Fue precisamente en la portada de la Revista Vea donde todos los fans de Nanis Ochoa pudieron conocer la carita de Francesca. "Esta portada se la quiero dedicar a todas las personas que con sus oraciones nos ayudaron a estar aquí contando la historia", expresó desde Instagram.

La modelo colgó el ejemplar en su cuenta oficial, sumando más de 15 mil 'likes'. "Hoy tengo el corazón alegre y agradecido de estar viva y tener a mi hija Francesca viva también. GRACIAS" escribió.

Desde el hilo de comentarios le dejaron positivos tras la complicada situación que padeció antes de que finalizara el 2020. "Bendiciones, me alegro de corazón, ya que yo no tuve la misma suerte". "Te queremos, Nanis, eres una mujer guerra". "Dios te tiene con un propósito en esta tierra" y "eres una mujer que cada día admiro más".

Te recomendamos

Lorelei Tarón cautiva en Instagram amamantando a su bebé

¿Héroe o villano? Versión de “Charly Cruz” en tráiler de La Reina del Flow 2 genera expectativa

Luisa Fernanda W explica el algoritmo de Instagram: Si criticas a un influencer “le llenas el bolsillo de platica”