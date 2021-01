Marcela Vacarezza revela que hace ayuno intermitente para mantenerse en forma

No es dejar de comer ni comer poco, solo se trata de distribiuir en menos horas las comidas del día. ¿Te suena conocido? Esto es el llamado ayuno intermitente o fasting, que actualmente ha tomado vuelo gracias a que varios famosos realizan este sistema de alimentación en su día a día.

Quien también se ha sumado a la tendencia es Marcela Vacarezza. La animadora, guiada por la experiencia del coach heathy Giancarlo Petaccia aplica el ayuno de 16 horas, con 8 horas disponibles para comer al día.

Aunque ella lo realiza hace años, considera que no es un régimen que cualquiera pueda seguir. "Yo creo que no es para toda la gente. Hay que preguntar, hay que consultar, ver si está bien hacerla según los requerimientos y las metas que cada uno se ponga", comenzó explicando.

La esposa de Rafael Araneda se levanta, toma agua con limón, café y comienza su entrenamiento diario, sin tomar desayuno como hacen muchas personas.

"Yo lo hago hace harto tiempo, voy a hacer deporte, sin el desayuno, como habitualmente lo tenemos conceptuado, pero aquí voy con mi cafecito que es el segundo de la mañana, ya me tomé mi agua con limón y así me estoy hidratando hasta que llegue a las 16 horas", agregó, según consignó La Cuarta.

Para realizar un ayuno intermitente de manera responsable, es importante saber que no se trata de comer menos, sino que las porciones adecuadas de macronutrientes para cada persona. En el caso de la psicóloga, explicó que lo hace para mantenerse y no para bajar de peso.

"El resto de las 8 horas como súper bien, harta proteína, porque el tema es comer bien, en buenas cantidades, no es empezar a comer mal, ni poco para bajar de peso", cerró.



A Marcela Vacarezza la tildaron de vieja

Para la influencer la edad no es un problema ni un complejo en su vida, pero no significa que permita mensajes negativos respecto al tema.

La famosa de 50 años no se maquilló para una foto y fue allí donde uno de los internautas atacó desde el hilo de comentarios.

"Con el Vichito esperando en la fila de autos para hacerse el PCR (negativo) para poder volver al Club de fútbol. Buena medida", escribió Marcela Vacarezza junto a la postal que acumula más de 21 mil 'likes'.

El usuario @jmdark8 se asomó en la publicación y soltó: "Pensé que era su abuelita. Qué distinta se ve sin maquillaje". Más de 95 reacciones se produjeron tras el desagradable comentario, incluyendo la de la presentadora.

"Es que no me ofenden porque así es la vida. Es obvio que uno está más vieja", escribió la psicóloga. Otros usuarios saltaron en su defensa para afirmar que luce hermosa y que la edad no es un defecto.

"Obvio que sin maquillaje se ve más bella", "Marcela no necesita maquillaje para verse bien", "¿Y es que ahora estar viejo es feo o malo?" y "Te ves muy bien al natural, ojalá yo me viera así" fueron algunos de los mensajes que se aprecian en el posteo.