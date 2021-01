José Miguel Viñuela se practicó la vasectomía: "Hasta aquí no más, el kilo de guagua es caro'

Ver esta publicación en Instagram

"Estaba en la pieza con la guagua y digo ‘me tengo que ir a operar’", agregó para el material que suma más de 190 mil reproducciones.

Confesó que desde los pasillos de Mega algunas actrices y compañeros de trabajo le bromeaban sobre la extensa familia que ha formado. "De repente voy caminando por el canal, me saludan y me dicen ‘¿Oye hasta cuando vas a tener cabros chicos?’, como que me retan", relató riendo.

José Miguel Viñuela explicó que la intervención fue de carácter ambulatoria y no presentó problemas. "Crucé el túnel de la clínica, fui al pabellón, todo perfecto, te ponen una anestesia que es muy amigable, que es endovenosa", detalló el presentador de televisión.

Continúa sobre la anestesia: "Es como cuando ustedes se van a dormir una siesta, se va uno quedando dormido relajado y vuelve como después de una siesta. El tema es que en media hora te cortan el conducto".

Así de hermosa luce Elisa, cuarto hijo y segunda niña del famoso - Instagram @josemiguelvinuela

Recuperación sin dolor

Además de la cirugía, José Miguel Viñuela ofreció algunos puntos sobre la recuperación, afirmando que salió "sin ningún dolor".

"Tomé antiinflamatorios por todas las noches durante siete días. A la semana, tú ya puedes funcionar normal, puedes tener relaciones sexuales pero cuidándote con preservativo, porque todavía queda un resto de espermios que podrían ser fértiles", explicó para quienes podrían estar interesados en la operación.

El animador de 46 años se une al listado de famosos chilenos que se han sometido a la intervención. Cabe destacar que hace algunas semanas optó por la vasectomía Jean Philippe Cretton, pololo de Pamela Díaz, para no tener más hijos.

El clan de José Miguel Viñuela - Instagram @josemiguelvinuela

"Me daba lata empezar la crianza de nuevo"

Este fue uno de los motivos que expresó Jean Philippe Cretton para cumplir con la cirugía.

En conversación con el diario La Cuarta, el periodista aseguró que "el proceso fue muy simple". "Fui al urólogo una vez, le expliqué que me quería hacer la vasectomía, luego me fijó una fecha de operación. Días antes me hice un examen PCR y la operación duró 20 minutos", detalló Cretton.

Coincidiendo con el relato de José Miguel Viñuela, la pareja de Pamela Díaz indicó que no sintió molestia "ni antes ni después de la cirugía".

Pese a que recién inició una relación Pamela Díaz, descartó la posibilidad de tener hijos con ella - Instagram @jpcrettino

