Amaro Gómez-Pablos se despidió del "Bienvenidos": "Quedan en las mejores manos"

Este viernes Amaro Gómez-Pablos se despidió del Bienvenidos, al menos, por un tiempo. El animador se tomará un mes de vacaciones, quedando el programa a cargo de Sergio Lagos y Tonka Tomicic.

"La verdad es que quedan ustedes en las mejores manos, ya que desde el lunes los va a estar acompañando Sergio Lagos", expresó el periodista al término del programa.

Amaro además elogió el trabajo de su colega, señalando que es un "gran compañero, un ser tremendamente empático".

Las vacaciones del ex lector de noticias vienen justo en medio de las especulaciones sobre una reestructuración dentro del matinal, las cuales se ha rumorado, no incluirían al ex corresponsal e guerra.

Días atrás el periodista dio una entrevista a La Tercera en la que indicó que el formato de matinal sigue siendo algo nuevo para él. "Para mí es completamente distinto a lo que me ha tocado hacer. Si bien no desconozco el programa porque he sido parte y los he acompañado mucho, siento que voy a encontrarme con amigos a enfrentar un nuevo desafío", explicó.

Sobre el bajo rating que ha obtenido el programa de Canal 13 el último tiempo, Amaro señaló que no es algo que preocupe. "No me interesó ayer, no me interesa hoy y espero que no me interese nunca, porque si uno va a ganarle al otro parte perdiendo", agregó.

Conflicto con Julio César

El pasado mes de diciembre el Julio César Rodríguez revivió un antiguo conflicto con Amaro Gómez-Pablos. Según explicó, todo ocurrió luego de una imitación que Juan Pablo Flores hizo sobre el periodista español en el programa Noche de Juegos, conducido por Rafael Araneda.

Tal como relató el animador en Contigo en la Mañana, "invitamos a Flores, que venía a hacer este programa, y me tira el libreto de lo que va a decir en la imitación de Amaro, más menos. Lo revisé… Puros chistes así básicos. Humor no comprometido. Pasaba el cedazo. Pero nosotros cometimos el error, y ese es el mea culpa que yo me hago hasta el día de hoy, y le pido disculpas a Amaro".

Según explicó, el error que cometió "es que no solamente era una rutinita, sino que nos empezó a ir bien. ¡La maldita sintonía! ¡La maldita sintonía! Hizo la cuestión que tenía que hacer, y empezó a subir. ¡La maldita sintonía!".

"A Flores se le había acabado la rutina, y empezó (…) a subir con el personaje de Amaro, y le digo 'Rafa, que siga' (…) Rafa mira hacia la cámara así como 'oye ya poh'. Porque el Rafa es súper estudioso, nunca lo pillabas porque se sabía hasta la última coma del libreto", agregó.

"Rafa así '¿qué alargo?'. Y ahí el error mío, porque le dejé la puerta abierta para que el hombre (hiciera lo que quisiera). El hombre se sentó y se quedó sentado y se nos fue de las manos. Y ese es el error que cometí", continuó, explicando que lanzó un chiste indebido y que después de un rato pidió que lo sacaran.

Luego de la rutina, Amaro Gómez-Pablos presentó un reclamo formal, el que incluso fue llevado a la prensa. "Amaro la agarró con Rafa y Rafa se enojó con Amaro", dijo. Esta situación generó un quiebre entre las áreas de entretención y prensa.

Amaro pidió que echaran a Julio César

Sin embargo, lo más llamativo después, cuando Julio César Rodríguez fue a encarar al periodista español tras enterarse que Amaro pidió que lo despidieran. "Como yo era choro de las pampas fui a buscar a Amaro. Lo quería golpear (…) Porque pidió que me echaran poh. Eso no se hace. ¿Quién pide que a un compañero lo echen?", contó, indicando que "Amaro no se entendía con nosotros, porque él era de prensa poh… Él no hablaba español en ese tiempo".

Pese a esto, el animador aclaró que la imitación nunca se hizo con la a intención. No obstante, insistió en su mea culpa. "Esto pasó en vivo, fue un chiste espontáneo del gallo y lo sacamos altiro. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos entusiasmamos con la sintonía sí, lo reconozco", dijo.

