"Solamente conté mi experiencia": Roxana Muñoz se defiende tras multa de 20 millones y asegura que está cesante

Es miércoles se dio a conocer una multa de más de 20 millones de pesos que cursó la Seremi de Salud a la modelo Roxana Muñoz, por "promover un ayuno de 21 días basado exclusivamente en el consumo de agua" en sus redes sociales. Esto, tras la denuncia realizada por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile en su contra en año pasado.

"La denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un ayuno denominado water fasting, que estaría supervisado por un gurú que no es profesional de la salud", señala el documento publicado por BioBio.

La Seremi aseguró que el tipo de información entregada por la empresaria en redes sociales "ponen en serio riesgo la salud pública; incitando al público a contratar los servicios del centro extranjero, o bien, de unirse al grupo privado para obtener información saludable, es decir, siempre con un fin lucrativo disfrazado de supuesta ayuda".

"Está prohibida cualquier forma de publicación o propaganda referente a higiene, medicina preventiva o curativa y ramas semejantes que (…) tienda a engañar al público o a perjudicar la salud colectiva o individual", agregaron.

Roxana Muñoz se defiende

La modelo conversó con Radio Agricultura y se excusó diciendo que solamente quiso contar su experiencia.

"Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso. Yo cuento mi experiencia, como conté hace dos años atrás lo mismo, pero hice 12 días de ayuno, ahora hice uno más prolongado porque la vez anterior no tenía plata para quedarme tantos días en Costa Rica, y ahora lo hice porque ya tenía la experiencia y sé cómo funciona", explicó.

La empresaria argumenta que no comercializa ningún producto ni plan asociado al ayuno en sus redes. "Yo jamás he vendido algo, yo no tengo un negocio de venta de ayuno, no he vendido nada, no he promocionado nada, yo solamente conté mi experiencia para que la gente conociera sobre el ayuno, nada más, y conociera mi experiencia, porque ya lo había hecho antes", agregó.

Muñoz asegura que no entiende el motivo de la multa que están cursando. "No sé qué me están acusando, yo no le he hecho daño a nadie, yo solamente cuento mi experiencia como muchos millones de personas cuentan su día a día, cómo viven, cuentan las cosas que hacen, entonces no le veo nada malo a eso, no entiendo qué significa una multa de tanta plata, si además estoy cesante", cerró.

Roxana Muñoz

Ver más

Roxana Muñoz es multada por más de $20 millones por promover ayuno de 21 días

Roxana Muñoz reaparece en redes: “Me dejó un poco cansada todo lo que provocó mi ayuno de 21 días”

Kike Acuña demanda a Roxana Muñoz por la alimentación que estaría dándole a su hija