Pancha Merino confiesa que sigue a Pamela Díaz desde un perfil falso: "Es bien divertida"

Una inesperada revelación fue la que se dio en Sigamos de Largo, cuando Pancha Merino contó que tiene un perfil falso en Instagram con el que sigue a Pamela Díaz. La actriz dio a conocer la situación luego que Fran García-Huidobro le preguntara por su enemistad con la animadora.

"Yo no sé por qué me odia tanto, fíjate, yo soy cero patera", explicó la actriz, indicando que ha intentado llevarse bien con la Fiera, pero que esta le responde con desaires. "Yo digo chucha, me da miedo, me va a pegar", agregó.

Tras sus palabras, la animadora del programa de Canal 13 le preguntó si podría existir algún motivo por el que Pamela Díaz decidiera no hablarle. "No. Yo hago mea culpa fácilmente y no, que yo me acuerde realmente no (…) Igual yo no soy la reina de la simpatía cuando ando mal genio, entonces puede que haya pisado algún callo", comentó Pancha Merino.

"Yo no tengo nada con ella, hasta me da risa que me odie. No tengo ni una mala onda, tampoco voy a correr a hacerle la pata. He tratado de tener buena onda, porque después de tanto enemigo una ya no quiere más. Entonces alguien que de verdad no te ha hecho nada…", precisó.

Fran García-Huidobro le preguntó por un mea culpa que hizo hace algunos años, tras lo cual Pamela Díaz dijo que no le creía. "Si no me cree ¿qué puedo hacer yo? No me quita el sueño. Si al final uno no le puede caer bien a todo el mundo", explicó Pancha Merino, indicando que tiene un Instagram "oculto" con el que sigue a algunas personas del espectáculo.

"Que no quiero que vean que yo los sigo, a ver qué hacen. Es un nombre que nadie se va a imaginar. La sigo, me cago de la risa. Es bien divertida. Sigo a varios", agregó, reconociendo que también sigue a Alison Mandel.

