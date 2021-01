"Acá cuatro generaciones": Loreto Aravena comparte tierno video de con abuelo pintando

Este miércoles 27 de enero, Loreto Aravena se robó el corazón de todos sus seguidores. La actriz difundió en su cuenta de Instagram un simpático video de su abuelo, causando ternura en la red social.

El adulto mayor se encontraba pintando una enorme ilustración, el cual forma parte de un libro diseñado para este tipo de actividades. Además, se aprecia lo bien que le resulta colorear.

Así de tierno se vio el abuelo de Loreto Aravena

Serio y concentrado en su dibujo, el tata de la famosa sostiene un marcador de color celeste. "Está concentrado el Soto", expresó su nieta para el video.

El registro audiovisual ya suma más de 2.800 'likes' y acumuló varios comentarios donde los usuarios disfrutan del simpático momento. "Bien tata", expresa con alegría Loreto Aravena en la segunda parte del material donde su abuelo pide un aplauso.

"Entretenidísimo panorma para disfrutar en Familia. Ilustraciones gigantes de @antoniaboza 100×70 cms. Acá 4 generaciones pintando”, detalló junto a video.

Los mensajes no se hicieron esperar y se mostraron enamorados de su tata. "Sotito me encanta", "súper interesante trabajo en familia". "Qué hermoso, me encanta ver este tipo de actividades" y "siempre tan amorosa con su tata", fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

Loreto Aravena y su abuelo en una imagen del 20 de octubre de 2020 - Instagram @loretoaravena

Su retiro de las teleseries

'Amor a la catalán' fue la última historia donde se le vio a Loreto Aravena. Allí interpretó a "Danae Catalán" y fue su última teleserie con Canal 13, luego que en diciembre de 2019 se le terminara el contrato.

Ahora se ha sentido más libre que nunca. La actriz decidió alejarse por un tiempo de las teleseries para dedicarse a otros proyectos y tener tiempo para su hija Ema. En conversación con el podcast de entrevistas Impacto en el Rostro, comentó que no se arrepiente de su decisión.

"Las teleseries son bacanes pero absorben muchísimo tiempo y uno queda encadenada muchos meses", afirmó. "Tienes que estar pidiendo permiso para poder salir y quiero tener un poquito más de libertad".

Loreto Aravena no escapa de la realidad y reconoce que "tengo menos plata pero más tiempo". Sin embargo, gracias a que su organización económica siente ha podido mantenerse estable. "Estuve muchos años contratada y muchos años teniendo que pedir permiso. Y ahora quiero ser un poco más libre en ese sentido", aseguró.

Más de 719 mil seguidores maneja en su cuenta oficial - Instagram @loretoaravena

Una decisión temporal

La actriz está segura de que cuando se sienta lista, volverá a la pantalla chica y al formato de teleserie. "A mí me encantan, lo encuentro bacán, me quise dar una pausa nomás", dijo para la entrevista.

El motivo de su alejamiento momentáneo no es por las teleseries, las cuales encuentra "genial". "Lo que pasa es que era mucha pega nomás y cambiaron las condiciones en que a uno lo contratan. Entonces en algún minuto voy a volver, espero que me sigan llamando hasta que me den ganas de volver. Y si no, bueno, ahí veré qué hago", se sinceró.

La artista comentó que igualmente se encuentra trabajando en proyectos fuera de la televisión. "Por ahora estoy en el teatro, estoy con funciones por Zoom con S. O. S. Mamis", detallo.

Loreto Aravena contó que también está "escribiendo otro libro y estoy muy pendiente también del libro de las Mamis. Así es que estoy en eso. Tengo una película en abril, voy a seguir con obras por Zoom y espero volver al teatro presencial", destacó.

Te recomendamos

Gala Caldirola es criticada por besar a su hija en la boca: “Puedes tener gérmenes en los labios”

Viviana Nunes recuerda llamada de Kel Calderón: “Me agredió de una forma sumamente fea”

Carola de Moras y Michelle Adam se incomodan en vivo por irrupción de Sergio Rojas