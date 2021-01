La Liendra dice cuánto dinero gana al mes: "Mi trabajo está de moda y en eso me muevo bien"

Pocos son los influencers que llegan a revelar la cifra económica que se ganan todos los meses. Al trabajar como creadores de contenido estos números pueden variar, por lo que es difícil precisarlos. Sin embargo La Liendra se atrevió a contar cuál es el salario que él mismo se pone.

Un apartamento nuevo en Medellín, un PlayStation 5, varios estilos de ropa y unas vacaciones al mar con la familia. Cualquier hombre con estos recientes lujos debe ganar bien, muy bien. Sin contar que ahora es novio de Dani Duke, una mujer que no debe ser fácil de complacer.

La Liendra revela cuánta plata se mete al mes

Desde sus historias de Instagram, el youtuber llamado realmente Mauricio Gómez compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Uno de los usuarios fue directo y le consultó en dos palabras: "¿Cuánto gana?".

La Liendra no tuvo problemas para contestar a la curiosidad y afirmó que su principal ventaja es “camellar” en un trabajo que está de moda.

"¿Cómo les respondo esto? A ver… Yo tengo una empresa ¿sí o no? esa empresa es mía, yo soy el jefe, pero yo me trato como un trabajador más y me pongo un sueldo mensual de 5 millones de pesos", expresó el influencer en el registro audiovisual que publicó @rastrandofamosos en su cuenta oficial.

Seguidamente confesó que "me llega más dinero, sí, pero ese es el suelo que yo tengo. Y gano bien porque mi trabajo está de moda".

Además de sus palabras, la historia dejó un escrito donde se lee lo siguiente: "Cuando digo que mi trabajo está de moda es porque, no nos mintamos, ahora lo que está moviendo el mundo son los seguidores. Y gracia a Dios en eso me muevo bien", aseguró La Liendra.

Tras su sinceridad, los comentarios estuvieron divididos. Algunos opinan que "el mundo quedará lleno de influencers que no sirve sino para hacer tonterías". Sin embargo, otros aseguran que La Liendra "trabaja como cualquier otro" para obtener su dinero y que constantemente ayuda a su familia.

La Liendra asegura ser un empresario donde él mismo es jefe y se trata como cualquier trabajador - Instagram @la_liendraa

Canción dedicada a los 'haters'

Con más de 5,3 millones de usuarios que le acompañan en su Instagram, La Liendra anunció a principios de enero que ya es hora lanzar un 'Roast Yourself'.

Así se le llama al tipo de canción donde un famoso de las redes sociales responde a los llamados 'haters' o sencillamente a quienes critican sus publicaciones en las distintas plataformas.

"De verdad a veces hay que ponerle cuidado a las cosas malas. Y antes de que digan 'ay ya se cree cantante', el Roast Yourself es una manera de responder con flow a esos malos comentarios", explicó Mauricio Gómez.

El influencer reiteró que ya le toca a La Liendra salir a expresar todo lo que ha tenido que contener. En los comentarios de la publicación, el famoso de las redes sociales pudo apreciar algunos de esos negativos mensajes.

En su anterior canción, titulada 'Mauricio – La Liendra', expuso sus sentimientos y contó parte de la historia de su vida. Cabe destacar que, según el propio youtuber ha contado, su padre fue asesinado cuando apenas era un bebé, por lo que fue criado por su madre.

