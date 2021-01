“Déjate de imitar a Felipe”: Gonzalo Ramírez revela las críticas que ha recibido en su rol en el matinal de TVN

Aunque el matinal Buenos días a todos vive un repunte en sintonía y la audiencia está comenzando a encariñarse con la dupla formada entre Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez, las críticas no han faltado.

En entrevista con La Segunda, el periodista reveló algunos de los comentarios que le han hecho llegar, aludiendo a que su estilo de animación parece una imitación de Felipe Camiroaga, quien además, era su amigo y le tenía mucha admiración.

"Ver a este gallo (Felipe Camiroaga) en persona era una locura, era súper magnético. Si yo hubiera sido mina me enamoro al toque", comenzó bromeando.



Sin embargo, las comparaciones con el animador no le han caído bien al actual animador del matinal de TVN. "No, él es inigualable. Algunos, muy pocos, me han escrito en las redes sociales: ‘déjate de imitar a Felipe’. Incluso una vez alguien me dijo que yo veía videos para ser como él. Imagínate osar algo así", señaló.

Pese a las criticas, el comunicador reconoció que tiene algunas similitudes con el fallecido animador. "Teníamos un sentido del humor muy parecido y compartimos tallas de ropa. Éramos del mismo porte, pero yo siempre fui orejón, jamás he tenido músculos y tengo menos calugas que un quiosco de comida saludable", aseguró.

La buena onda de sus seguidores

Pero no todo es malo para el ex lector de noticias, quien en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 70 mil seguidores, solo recibe buenos comentarios por su trabajo y la dupla que ha formado junto a Carolina Escobar en el matinal del canal estatal.

En una reciente publicación de redes sociales, el oriundo de San Antonio y padre de cuatro hijos, solo recibió elogios por su nueva faceta de animador. "La mejor dupla con Carolina, inteligentes, sensibles, objetivos, veraces, creíbles, auténticos… De verdad, no veo mucho matinal, pero me gusta su dinámica… Alejados de los estereotipos. FELICITACIONES!!!", le escribió una persona.

"Gonzalo después de una semana de trabajo bueno es un buen paseo te felicito por lo bien que lo estás haciendo en buenos días a todos, aunque a veces te hacen pasar muchas rabias, sobre todo por los porfiados que sigan saliendo y las fiestas, ojalá no te hagan salir canas con mucho cariño como siempre desde los vilos", señaló otra.



