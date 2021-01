"Fue muy grave lo que pasó": Amigo de Raquel Argandoña revela cómo la animadora vivió la crisis de su hijo

Raquel Argandoña tiene un círculo de amistades muy acotado y pero leal. Entre ellos, destaca el productor de eventos Willy Geisse, con quien mantiene una estrecha relación hace años. Por este motivo, el diseñador sabe lo duro que fue para la panelista de Bienvenidos enfrentar la crisis familiar que involucró a su hijo y a su ex marido el año pasado.

En entrevista para 3X3, espacio conducido por Juan Goñi en su canal YouTube, Geisse habló sobre aspectos íntimos de su amistad con Argandoña y del bullado caso de su hijo Nano Calderón, y cómo esta afrontó esos duros momentos.

"Soy muy amigo de Raquel, la quiero muchísimo, somos amigos hace muchos años. Una mujer que ha estado en momentos muy difíciles de mi vida y que me ha ayudado. Somos compinches, hemos viajado, nos hemos ido de vacaciones, hemos estado en Tahití de vacaciones, en Hong Kong, en distintos lugares con ella. Lo he pasado súper bien", comenzó contando.

Raquel Argandoña y Willy Geisse en el cumpleaños de la animadora. - Instagram

Para el productor fue "muy, muy grave" lo que ocurrió con Nano



"Yo conozco a la Raquel amiga, no al personaje. Son dos. Hay una que es personaje y la otra que es la amiga, que la he visto lavando platos, tranquila, chascona, chacoteando en la calle. Tengo una amistad muy tierna con ella", añadió.

Según Geisse, la crisis que vivió Raquel Argandoña el año pasado le afectó mucho, pero supo sobrellevarlo.

"Tiene la película muy clara siempre. Cuando fueron todos los episodios que ya sabemos, fueron complicados, yo mandé mensajes de texto. Tampoco la llamaba para hablar con ella, porque tampoco quería que se sintiera presionada o para que me contara lo que pasó o no pasó. No me interesaba. Me interesaba que ella estuviese bien y que pronto solucionara todos sus problemas como tienen todas las familias", explicó.

A ojos del amigo de Raquel, la exposición que tuvo el caso de su hijo, fue inevitable. "Yo creo que fue muy grave lo que pasó, muy, muy grave. Creo que la prensa hizo lo que tenía que hacer porque era una familia mediática y Raquel, sus hijos y su ex marido siempre han expuesto la vida. Por lo tanto, eran las reglas del juego. Si estamos en esto es sin llorar…Fue muy grave lo que pasó. Yo soy amigo de Raquel. Sus hijos los respeto y los quiero porque son hijos de mi amiga, pero me interesa que mi amiga esté bien y en armonía", sentenció.



Ver más

Millaray Viera celebra el reencuentro con su pololo: “Por fin, amor mío”

Máximo Menem practica esquí acuático y sus entrenadores son Laura y Cristián De La Fuente

Yamila Reyna revela íntimos detalles de su relación con Diego Sánchez: “Vivimos hot”