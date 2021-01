"Infórmense bien antes de hablar": Yazmín Vásquez aclara que no viajó en avión contagiada de Covid

Días atrás Yazmín Vásquez reveló en su cuenta de Instagram que se contagió de Covid-19. La periodista dio a conocer su situación a sus 171 mil seguidores, a quienes les contó que un familiar muy cercano también se encontraba afectado por el virus.

"Me han preguntado mucho por qué he estado alejada de las redes y ahora, que estoy más tranquila, les cuento: me agarró el Covid", dijo en el registro.

"Es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grave que esto puede ser hasta que le toca a uno. Yo tengo un familiar muy cercano con Covid y la verdad ha sido un infierno", detalló.

Sin embargo, la polémica se inició luego de que algunas personas indicaran que la ex panelista de Milf habría viajado en un avión hacia el sur de Chile, mientras estaba enferma, lo cual, la propia Yazmín se encargó de desmentir en un video publicado en sus stories.

"Paso por acá para hacer una pequeña aclaración porque al parecer no quedó suficientemente claro que yo tuve Covid, ya estoy dada de alta, por lo tanto a todos aquellos que me escriben en mi Instagram y dicen que yo viajé en un avión con covid, quiero que sepan que antes de subirme al avión me pidieron mi certificado de alta, porque acá en la Seremi de Salud te exigen que no puedes salir de tu casa hasta que no te den el alta", comenzó relatando.

Jazmín Vásquez

La periodista pidió más rigurosidad por parte de quienes la criticaron sin saber. "Así que por favor infórmense bien antes de hablar, yo jamás sería tan irresponsable de subirme a un avión sabiendo que tengo covid y, obviamente contagiar a las demás personas. Así que por favor, les agradezco a todos los que escriben, les agradezco toda la buena onda, pero tengan un poquito más de cuidado cuando hablan", cerró.

Luego compartió dos pantallazos de los mensajes que le hicieron llegar cuestionando su viaje en avión.

"Pucha la Yaz podría dejar un video aclarando la situación porque los pasajeros de ese vuelo quedaron sumamente temerosos, después de la información que salió en redes sociales y noticias", le escribió una usuaria.

Yazmín Vásquez desmiente que haya viajado contagiada de Covid - Instagram

"Con covid y tomaste un avión a Temuco repleto de personas? Hoy venías en un avión a Temuco eso lo sé", le escribió otro usuario.

"Quedó claro", respondió Vásquez en ambos mensajes que recibió, luego de publicar su video.

Yazmín Vásquez desmiente que haya viajado contagiada de Covid - Instagram

