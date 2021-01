"Gente sin vida": Nicole Pérez alza la voz tras negativo comentario hacia su hija

Una desagradable situación fue la que evidenció Nicole Pérez a través de sus historias de Instagram, en donde mostró un mensaje recibido por su hija, en el que una desconocida la criticaba por su apariencia.

De acuerdo con la captura enseñada en la plataforma, la usuaria se tomó atribuciones para hacer observaciones en torno a su aspecto. "Eres tan linda. No es necesario eso en la ceja. Se te ve feo", dijo.

Isidora respondió señalando que "usted no es nadie para decirle a la gente que se le ve feo, en qué le molesta a usted". Además, remarcó que "a mí no me importa si me dice que se me ve feo, me lo haré igual y con más ganas".

Nicole Pérez y su hija, Isidora - Instagram

Nicole Pérez salió en defensa de su hija

Tras lo ocurrido, la ex chica Mekano Nicole Pérez, se pronunció a través de sus historias compartiendo un descargo en torno al tema. Según explicó, quiso responderle a la mujer luego de opinar sobre la apariencia de su hija.

"Se dio el tiempo de opinar que se le ve feo algo a mi hija, una niña que no lo ha pasado bien. Para su información, a la Isi se le cayó (sic) las cejas. Si a usted le hubiese pasado eso quizás también se maquillaría las cejas", escribió.

Además, cuestionó "quiénes somos para opinar del otro, lo que se le ve bien o no". "Cuando tocan a mis hijos, me sube un fuego que me sale por la nariz. No puedo creer que exista gente tan desatinada. Yo jamás podría decirle a alguien que se le ve mal algo, menos a una niña que ha vivido tantos procesos dolorosos", agregó.

Finalmente, advirtió que denunciará "cada mensaje que le llegue a la Isi. No porque tenga una cuenta en Insta le da el derecho a la gente escribir estupideces. Gente sin vida. Y cómo dice la Isi, tome un lápiz y dibújese una vida".

Nicole Pérez tras comentario sobre su hija - Instagram

