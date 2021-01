Llaman "abuelita" a Marcela Vacarezza por foto sin maquillaje y así respondió

Los usuarios en redes sociales son terribles. Muchos famosos deben afrontar diariamente esa realidad y algunos han aprendido a ignorar. Sin embargo, Marcela Vacarezza es una de las que deja una su respuesta cuando lo considera necesario.

En esta oportunidad la presentadora de televisión publicó una simpática imagen junto a su hijo. Ambos iban camino a realizarse un examen PCR, ya que su pequeño forma parte de un club de fútbol y es el debido protocolo.

A Marcela Vacarezza la tildaron de vieja

Para la también psicóloga la edad no es un problema ni un complejo en su vida, pero no significa que permita mensajes negativos respecto al tema.

La famosa de 50 años no se maquilló para la foto y fue allí donde uno de los internautas atacó desde el hilo de comentarios.

"Con el Vichito esperando en la fila de autos para hacerse el PCR (negativo) para poder volver al Club de fútbol. Buena medida", escribió Marcela Vacarezza junto a la postal que acumula más de 21 mil 'likes'.

La foto que publicó recientemente junto a su hijo Vicente - Instagram @marcelavacarezza_

El usuario @jmdark8 se asomó en la publicación y soltó: "Pensé que era su abuelita. Qué distinta se ve sin maquillaje". Más de 95 reacciones se produjeron tras el desagradable comentario, incluyendo la de la presentadora.

"Es que no me ofenden porque así es la vida. Es obvio que uno está más vieja", escribió la psicóloga. Otros usuarios saltaron en su defensa para afirmar que luce hermosa y que la edad no es un defecto.

"Obvio que sin maquillaje se ve más bella", "Marcela no necesita maquillaje para verse bien", "¿Y es que ahora estar viejo es feo o malo?" y "Te ves muy bien al natural, ojalá yo me viera así" fueron algunos de los mensajes que se aprecian en el posteo.

Una situación similar con su mascota

El pasado 16 de enero, Marcela Vacarezza compartió en su cuenta oficial una foto de su nuevo cachorro. Se trata de un perrito blanco raza Samoyedo, que causó ternura en la red social. "Un regalo maravilloso. Nuevo integrante de la familia", redactó la comunicadora.

Sin embargo, no faltó el comentario malintencionado que generó polémica. "Yo solo me pregunto. Por qué mostrar todo lo que tiene y por qué no aserlo (hacerlo) callado", le escribieron.

Con esta imagen dieron la bienvenida al nuevo integrante de la familia - Instagram @marcelavacarezza_

La ex panlista de 'Buenos días a todos' no toleró el imprudente mensaje y contestó de forma contundente. "Porque es mi instagram y publico lo que quiero", señaló Marcela Vacarezza. Sus seguidores le aplaudieron la respuesta y sinceridad.

Su baile en TikTok con Diana Bolocco

La periodista Diana Bolocco hizo su debut en TikTok hace un par de semanas y aprovechó para bailar junto a Marcela Vacarezza. En la coreografía se sumó la maquilladora Alejandra del Sante, pareja de Martín Cárcamo.

"Así no más con las chiquillas. Mi primer tik tok. En reírnos @aledelsante @marcelavacarezza_", expresó Bolocco junto al registro audiovisual que también compartió en Instagram.

La animadora del Mucho Gusto aclaró que el video fue grabado tiempo atrás, antes de que se endurecieran nuevamente las medidas sanitarias. "Por siaca fue antes del toque y con aforo de 3", agregó.

