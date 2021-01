Hija de Roberto Bruce recuerda al periodista tras cumplir 18 años: "Era fundamental para mí"

La hija de Roberto Bruce, Martina, tenía apenas 8 años cuando su padre falleció en el accidente de Juan Fernández en 2011. El periodista falleció junto a una veintena de personas, entre las que se encontraba personal de la Fach y trabajadores de TVN como Felipe Camiroaga.

Recientemente, la joven cumplió 18 años y dio su primera entrevista en compañía de su madre, Andrea Sanhueza. Desde la partida del comunicador, construyó una relación cercana con su madre y su hermana menor, Rafaela, de 13 años.

"Mi papá era fundamental para mí al igual que mi mamá. Me muero sin ella. Ella siempre me ha enseñado que lo que pasó con él es algo que uno nunca va a poder superar, pero que hay que salir adelante y aprender a vivir con ello. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días, y con mi mamá y mi hermana somos las tres muy unidas", contó a LUN.

Si bien su madre destacó el desempeño académico de su hija, indicando que es una "muy buena alumna y súper responsable", contó que en quinto básico fue expulsada del colegio. "Ella hizo cosas que estuvieron mal y eso le sirvió para madurar. Ella estaba frágil porque venía de una situación complicada. Ahí llegó a este segundo colegio, donde floreció", explicó.

Su relación con la televisión

Martina y su padre, Roberto Bruce - Instagram

Martina comentó que pensó seguir los pasos de Roberto Bruce y entrar a la televisión. "Postulé a Junior MasterChef (2016) y cuando llamaron a mi mamá para decirle que había quedado, me arrepentí porque no sabía tanto", dijo.

"Tampoco es mi pasión, me llama la atención verlo, pero no participar", agregó, revelando su afición por la cocina. Si bien en un momento consideró estudiar Periodismo, al igual que su padre, optó por la carrera de Ingeniería Comercial.

Más adelante quiere estudiar fashion business en España o Italia. "Desde que me acuerdo siempre me interesaron las revistas de moda y siempre pienso en el outfit que me voy a poner. Me llama la atención todo lo que se necesita para armar una colección, qué expresa cada colección, la historia que tiene cada prenda y el significado que tiene para cada uno", señaló.

Consciente y pescetariana

Junto con revelar que le gustaría tener su propio emprendimiento, Martina contó que le gusta practicar yoga, subir cerros con su madre y hacer trekking con sus amigos. También comentó que desde hace dos años lleva una dieta pescetariana, es decir, su alimentación se basa en el consumo de pescados, mariscos y otros.

"Por el crecimiento no lo he dejado porque es un proceso, pero feliz sería vegetariana. Desde muy chica me gustan los animales, así es que es un tema moral por el maltrato que sufren. Por suerte ahora en el supermercado es mucho más fácil adquirir productos vegetarianos y saludables", explicó.

Pero su consciencia también se extrapola a otros aspectos, como el de la moda. Según contó, suele utilizar prendas vintage o de segunda mano, ya que contaminan menos. "El fast fashion contamina mucho", sentenció.

