Andrés Caniulef tiene nueva casa televisiva tras ser desvinculado de Canal 13

Apenas pasaron dos meses desde su llegada, cuando Andrés Caniulef fue desvinculado de Canal 13. El periodista se encontraba participando en el matinal Bienvenidos, pero fue sacado abruptamente del espacio.

"Creo que es un programa que está muy golpeado, es un equipo que está muy golpeado en lo humano", comentó sobre la situación que enfrenta el programa, cuyas cifras de rating se han mantenido a la baja.

Si bien su salida no fue una sorpresa para él, aseguró que se lo tomó con tranquilidad. "Es parte de la realidad de cualquier trabajo", dijo. "Uno entiende que los proyectos pueden tener enfoques nuevos y priorizar otros temas y rostros. Faltó información clara y a tiempo sobre mi continuidad en el programa, y eso hizo que este proceso se dilatara más de la cuenta", agregó.

Andrés Caniulef tiene nueva casa televisiva

Sin embargo, no todo fue malo para el periodista, quien anteriormente dijo haber recibido algunas ofertas laborales. "Hay propuestas, y eso me tiene contento y confiado. Por ahora, me tomaré unos días en el campo para renovar energías", dijo en una entrevista.

Las conversaciones siguieron su curso, y a días de su salida ya tiene nueva casa televisiva. De acuerdo con las informaciones, Andrés Caniulef formará parte del programa Me Late Prime, de TV+. Ahí, formará equipo junto a Pamela Díaz, Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas.

La adicción a las drogas puso en peligro su carrera profesional, pero logró reponerse positiviamente - Instagram

"Tengo muchas ganas de ser parte del panel y del programa. Hoy Me Late es una marca importante, que da pauta en materia de espectáculos y, lo más relevante, es que es un bálsamo de alegría y una grata compañía para el público. ¡Muy necesario en estos días! De eso da cuenta también la buena sintonía y el cariño que le transmiten al programa", contó a La Cuarta.

Si bien comentó que no había trabajado con Sergio Rojas, reveló que fueron compañeros de universidad. "Fuimos compañeros de universidad, así que tenemos historias para contar. Con Pamela trabajé en SQP y en el matinal de CHV. Aprendí a conocerla y descubrí también a un mujer muy generosa y carismática. A Daniel lo conocí hace un par de años, en otro contexto. Ahora estoy muy entusiasmado de compartir con él, por la pasión que le pone a sus proyectos", dijo.

Además, entregó detalles sobre su rol en el programa. "Yo vengo a sumar el lado más informativo y una mirada de industria. Tengo años de experiencia y he trabajado en diversos proyectos, lo que me da una mirada clara de la TV y del espectáculo", señaló.

