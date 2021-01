"Mis hermanos brillan por su ausencia": Vivi Kreutzberger cuenta cómo ha sido cuidar a su papá

Uno de los grupos más afectados por la pandemia han sido los adultos mayores. Al ser una población de mayor riesgo de contagio, muchos han optado por extremar medidas y no salir de sus casas. Este es el caso de Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien a sus 80 años, ha estado encerrado con su esposa durante varios meses.

Su hija, Vivi Kreutzberger conversó con Angélica Castro en su nuevo programa de Radio Agricultura llamado Tendencias, sobre cómo ha sido cuidar a su padre durante este tiempo.

"Me ha costado mucho, ha sido un año difícil, porque no me preguntes por qué la gente de la familia decide que la hija se hace cargo (de los papás), porque mis hermanos brillan por su ausencia, pero yo por ejemplo estaba todo el tiempo (diciéndoles) 'no salgan ', 'saben por favor tomen las preocupaciones ', 'tómense el test si alguien va a tener que entrar a la casa'", explicó.

Vivi agregó que ha estado "protegiéndolo mucho (a su padre) y después también haciendo un coaching importante, porque mi papá ya llega un momento en que dice 'no puedo más, ya voy a salir' y yo '¡nooo! no vas a salir' y llamando como para que no lo dejen salir y como aliándome con la gente que trabaja con él o gente cercana".

El cuidado de los adultos mayores en pandemia

La comunicado aprovechó el espacio y su experiencia con su padre para reflexionar acerca de los adultos mayores y su salud mental en el encierro.

"Llevan un año encerrados, y no solamente ellos, todos los adultos mayores, ha sido una cosa tremendamente fuerte y difícil mentalmente, y nosotros como hijos lo que podemos tratar de hacer es tratar de ayudarlos, acompañarlos, ya sea a través de los teléfonos… yo durante 6, 8 o 10 meses que nunca los vi, solo a través de la pantalla", cerró.

Don Francisco y Vivi Kreutzberger

El cumpleaños de Don Francisco

En diciembre, el animador cumplió 80 años y no pudo celebrarlo en grande como había planeado junto a su familia.

Ese día, su hija le dedicó un sentido mensaje en redes sociales y lamentó no poder estar con su padre. "El cumpleañero había esperado con ansias este día, habíamos hecho tantos planes de celebración, porque 80 años no se cumplen todos los días", comenzó relatando.

"Pero este año nos ha enseñado que las cosas no dependen de nosotros, que por más que planees o desees que algo ocurra, la vida y las circunstancias son más fuertes! Hoy no podremos celebrar juntos, como siempre pensamos, no estamos ni siquiera en el mismo país como para ir a cantar a través de la ventana, solo tendremos que conformarnos cantando el Happy Birthday por zoom", continuó.

"A la distancia te deseo que puedas seguir, vital entusiasmado con la vida, siempre creando, empujando, logrando! No conozco otra persona que haya hecho tanto en su vida por los suyos y por los demás! MUY FELIZ CUMPLEAÑOS PAPÁ", cerró la animadora.



Don Francisco cumple 80 años

