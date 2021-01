Durante la pandemia son muchas las parejas que han anunciado su embarazo. Siad Char reveló que se convertirá en madre por segunda vez

Así ha sucedido con varias modelos, actrices y cantantes, que próximamente tendrán a sus bebés.

Algunas de las más comentadas son Carolina Cruz y Valerie Domínguez.

Sin embargo, ahora a esta lista se le suma una presentadora más.

Se trata de Siad Char, quien junto a su esposo Luis Carlos Vélez anunció su segundo embarazo.

La pareja confirmó que tiene un poco más de cuatro meses de embarazo.

Además, será un niño y su nombre será Simón Vélez Char.

Finalmente, la presentadora confirmó que tuvo COVID-19 justo al enterarse de su embarazo.

"Pase por el Covid cuando apenas me enteraba del embarazo. Dos noticias al tiempo, una que me alegraba infinitamente y otra que me llenaba de angustia".