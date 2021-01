La producida torta y decoración con la que Pamela Díaz sorprendió a Jean Philippe Cretton por sus 36 años

La relación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton pasó por un momento importante el pasado 21 de enero. Se trata del cumpleaños 36 del animador, siendo este el primero que atraviesa como pololo de 'La Fiera', quien se lució para la celebración.

Debido a las medidas sanitarias en medio de la pandemia, el festejo no pudo ser con bombos y platillos. Sin embargo no faltó la compañía de algunos familiares, su querida pareja y una atractiva decoración.

Pamela Díaz supo cómo organizar el cumpleaños

A modo de suplir una fiesta y reunión con sus seres más queridos, la presentadora optó por sorprenderlo desde la decoración. Fondo brillante, globos, dulces y una torta personificada fueron algunos de los detalles que no dejó pasar por alto para brindarle un momento amoroso.

Desde la cuenta oficial de Jean Philippe Cretton se aprecia una galería publicada por el periodista. "Un cumple muy especial. Felicidad, paz y amor. Gracias por tanto cariño", escribió junto a las imágenes.

En el hilo de comentarios los usuarios dejaron su mensaje de felicitaciones y coincidieron en que la sorpresa de Pamela Díaz fue maravillosa. "Te pasaste, Fiera", "Súper esa torta", "Qué bella sorpresa" y "Se nota cuánto te quiere" son algunas de las reacciones.

El periodista arribó a sus 36 años siendo uno de los rostros de Chilevision - Instagram @jpcrettino

Las palabras de Pamela para su pololo

Y en el Instagram de la modelo se encuentra un video diseñado con imágenes, el cual utilizó para regalarle a Jean Philippe Cretton una linda dedicatoria.

"Feliz cumpleaños, que este nuevo año esté lleno de grandes retos que prueben que tu valentía y tu talento te pueden llevar lejos, que tus sueños pueden ser cumplidos y que el éxito es de aquellos como tú, que trabajan arduamente para lograr sus objetivos. A disfrutar, hoy es hoy", expresó Pamela Díaz.

La Fiera cuenta cómo fue su primer beso con Cretton

La famosa animadora se ha mostrado cada vez más abierta a hablar de su relación con Jean Philippe Cretton. Recientemente decidió revelar cómo fue la primera vez que el periodista intentó besarla, algo que no resultó para él como lo esperaba.

La ex rostro de Chilevisión contó que su pololo quiso besarla en el auto, pero ella se negó. "A mí me pasó que con 'Jean Phi' que él me trató de dar un beso en el auto y yo le dije stop", señaló.

En sus propias palabras afirmó que no estaba preparada para dar el primer paso. "Dije 'no corresponde, no tengo ganas' y pensé, 'el día en que yo quiera darle un beso, yo se lo voy a dar"", explicó Pamela Díaz.

Más de 2,4 millones de seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @pamefieradiaz

También reveló que luego de tres meses desde aquel acercamiento decidió que ya era el momento. "Yo le dije un día ‘¿sabes qué?, quiero que sea especial, no quiero que sea cualquier cosa’, entonces nosotros controlamos el horario y el día en que yo pueda estar tranquila, sin los niños", se sinceró.

Finalmente, Pamela Díaz se la jugó y sorprendió al comunicador con una espontánea acción. "Él se fue a la playa y yo dije '¿sabí qué? voy a ir a la playa a verlo', y fui, y había un viento de mierda, y lo veo… nos besamos como el Titanic", contó.

Agregó que su esfuerzo fue adicional, ya que al día siguiente debía estar en el matinal de Chilevision a primera hora.

