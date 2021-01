Luisa Fernanda W explica el algoritmo de Instagram: Si criticas a un influencer "le llenas el bolsillo de platica"

Ver esta publicación en Instagram

Seguidamente apuntó que "no hay diferencia entre estos seguidores". La razón es que para el algoritmo de Instagram "así no te sigan están viendo tu contenido y la plataforma les va a seguir mostrando a esa persona".

Aclaró que no necesariamente deben ingresar al perfil del influencer. "Si tú vas a una página de chismes y comentas ese posteo, igualmente Instagram te va a seguir mostrando esa persona.

Luisa Fernanda W aconsejó que si a los usuarios "no les gusta" determinado influencer "no den like ni lo sigan". "Ni en su perfil ni en el de otros, porque aunque no lo crean van a hacer que siga creciendo en sus redes sociales y obteniendo más intereses", explicó.

"Hay que ser coherente. Antes de ir a tirarle mala vibra a un determinado usuario, mejor piénsenlo, porque le están llenando el bolsillo de platica", cerró en su explicación.

Más de 15 millones de seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @luisafernandaw

Gana más un canal de televisión que quien hace la publicidad

Tras su video explicativo, el comentario de una usuaria capto la atención de Luisa Fernanda W. "Lo triste es que alguien acá (en Instagram) gane más que el que estudia una carrera de mucha más rigurosidad", soltó el internauta.

Ante su mensaje, la influencer sacó la pizarra una vez más y dedicó un ejemplo.

"Alguien tiene un terreno súper central y muy transitado. Las grandes empresas quieren poner vallas publicitarias ahí ya que a diario pasan más de 50 mil personas. Es muy 'irónico' que le paguen más dinero al dueño de ese terreno por dejar poner la valla que a quien estudió publicidad", escribió la creadora de contenido.

Junto a Máximo, su primer y hasta el momento único hijo con el cantante Pipe Bueno - Instagram @luisafernandaw

Seguidamente afirmó que es el mismo caso de las redes sociales, que representan el terreno "donde lo que tú publiques puede ser viste globalmente".

También cito a los canales de televisión. "Las empresas le pagan más dinero al canal por la publicidad que a los profesionales que hicieron el comercial", dijo.

A modo de conclusión, Luisa Fernanda W redactó: "Hay que estudiar y ahorrar para comprar el terreno. Y para obtener seguidores hay que crear y crear, para que los seguidores se interesen en ti y te sigan, y así las marcas te puedan pagar".

