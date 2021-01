Leonor Varela, Cara Delevingne, Eva Longoria y otras actrices protagonizarán película feminista

Leonor Varela hace rato que tiene un nombre y fama en Estados Unidos. Su rol en la película hollywoodense Cleopatra de 1999, la puso en el mapa y de ahí no ha salido hasta la actualidad. Ahora la chilena, participará en una cinta feminista sobre mujeres y dirigida solo por mujeres.

La actriz chilena, que también tiene ciudadanía estadounidense, compartirá pantalla con actrices con Eva Longoria y Cara Delevingne, Margherita Buy, Marcia Gay Harden y Jacqueline Fernandez.

La película, que será una comedia dramática, se llamará Women´s Stories, y contará con seis segmentos distintos dirigidos por diferentes directoras de todo el mundo.

La cinta relatará las heroicas historias de mujeres fuertes a nivel mundial y estará a cargo de We do in together, una productora sin fines de lucro que busca la igualdad de género.

La fundadora de la organización Chiara Tilesi, explicó que "nuestra misión es mejorar y cambiar la imagen de las mujeres en las películas y los medios, de un objeto a otro. Nos dedicamos a contar historias de mujeres, tanto delante como detrás de la cámara".

La también presidenta de We do in together agregó que este film será crucial para dicho objetivo. "Es por eso que Women´s Stories es muy importante para nosotros, hemos reunido a directoras de todo el mundo que colaboran y comparten historias personales desde su propio punto de vista".

Tilesi agregó que esta película pretende empoderar a miles de mujeres alrededor del planeta. "Contamos las historias de estas heroínas y sus aspiraciones: desde trabajadores de la salud hasta madres, artistas y empresarias, por nombrar algunas… También queremos ser inclusivos y tener tantas perspectivas diferentes como sea posible, razón por la cual la conexión global es tan importante para nosotros", cerró.

Eva Longoria - Instagram

La ciudadanía norteamericana

Tras dos décadas viviendo en Estados Unidos, Leonor Varela y su marido, finalmente obtuvieron la ciudadanía. La actriz lo anunció en su cuenta de Instagram en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

"Hoy es el día perfecto para anunciar con orgullo que Lucas y yo nos convertimos en ciudadanos de USA, a pocos días del ataque a la Casa Blanca", comenzó relatando.

La artista lo hizo justo para poder votar en las más recientes elecciones. "Luego de 20 años de vivir acá, estoy encantada de poder participar en el sistema democrático de este país. Fue duro tener que ser un simple testigo de lo que paso durante 4 años…Gracias a todas las mujeres y Latinx que me inspiran a ser mas activa en el cuidado de la comunidad de la cual hago parte, sin jamás olvidar de donde vengo 🇨🇱 #chilena", cerró.

Leonor Varela vota por primera vez en Estados Unidos.

