Fran García-Huidobro por rumores entre Pinilla y Gissella Gallardo: "Sube muchas fotos con sus niños, pero ya no con su señora"

En un nuevo capítulo de Cómplices, Fran García-Huidobro se refirió a diversos temas del espectáculo, entre ellos, el supuesto quiebre entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo. Si bien la aludida ha sido enfática en desmentir la información, los rumores en torno al tema han continuado.

En el reciente episodio del programa, la animadora conversó con Cecilia Gutiérrez sobre la situación. "Hace un tiempo atrás tú comentaste un tema con Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo que tenía que ver con esto de las redes sociales, pero resulta ahora que parece que tenías razón", dijo, a lo que Gutiérrez contestó afirmativamente.

"Están separados Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla, ¿no?", preguntó Fran García-Huidobro. "Yo sigo insistiendo que sí. Lo dije en su oportunidad. La Gissella ya se va a conectar y me va a retar poh…", respondió Gutiérrez.

Fran García-Huidobro y Cecilia Gutiérrez en Cómplices - Instagram

Tras las palabras de su invitada, la animadora entregó sus propias observaciones en torno a esa relación. "No es que yo quiero mucho menos que desconcentrar a Coquimbo Unido (donde juega Pinilla), que juega contra Colo Colo este fin de semana. Pero claro, los sigo en Instagram y sí debo confesar que he reparado en que él sube muchas fotos ahora con sus niños, tiene unos niños hermosos aparte, pero ya no sube fotos con su señora. Entonces uno dice 'mmmh…"", comentó.

"Y ella sus mensajes de mujer como 'ya verán', 'el tiempo dirá', 'el tiempo cura las heridas' y puras frases motivacionales que en algún momento todas hemos caído en el error de publicarlas. Yo ya nunca más las publico porque todas las amigas empiezan '¿te pasó algo?, ¿terminaste?'. Una ya no las publica. Pero ella está en eso, en la cosa de poner mensajes y después dice 'no son por mi marido por si acaso"", aportó Cecilia Gutiérrez.

"'Ojo, no vayan a pensar que…'. Esa es la lata de ser una persona más o menos conocida, que pones cualquier cosa en las redes sociales y todo el mundo piensa que se la estás diciendo a alguien en particular", agregó Fran García-Huidobro.

Ver más

Pancha Merino y Andrea Marocchino realizaron su primer viaje juntos: "Al fin"

"¿Te llevas mal con Ignacio Lastra?": Julia Fernandes aclara su relación con el ex chico reality

Yamila Reyna revela íntimos detalles de su relación con Diego Sánchez: "Vivimos hot"