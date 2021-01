Dra. Cordero se lanza contra Florcita Motuda: "Un anciano degenerado y semidemente"

En conversación con el periodista Felipe Andana, en radio El Conquistador, la doctora María Luisa Cordero comentó las acusaciones en contra del diputado Raúl Alarcón de parte de una ex pareja que lo acusa de violación. En ese contexto, la psiquiatra señaló que no debiese haber fuero para los parlamentarios.

"Como él es de la casta política cree que es superior a todos nosotros. No debiera haber ni un solo fuero de nada. No debieran esta obligando a la Corte Suprema que pierda tiempo en desaforar", aseguró la doctora.

Evidentemente molesta, María Luisa Cordero comentó las recientes declaraciones del diputado Raúl Alarcón en el matinal de Chilevisión, quien se defendió de las acusaciones de su ex pareja.

La experta no tuvo reparos en dar su dura opinión acerca de Florcita. "Un psicópata, pervertido, un anciano degenerado y semidemente… ahí mostraban la casa cuando fueron esta mañana los de la PDI y estaba de lo más molesto. Según él, se había puesto de acuerdo con la PDI para un determinado día y vinieron antes, no cumplieron la palabra; o sea pidiendo fueros, el pervertido del señor Alarcón", agregó.

Además, desde su visión médica, agregó que "no hay empatía humana, porque resulta que la víctima no es él. El degenerado inmundo este, no es. ¿Viste la casucha en la que vive? Llena de bolsas, de plásticos. Es de los que sale en esas series de Nat Geo de acumuladores, y ni siquiera tiene la empatía de respetar a la mujer con la que tuvo una relación de pareja y se encamó durante un año".

Cordero también se refirió a la presunta víctima. "Ya tiene suficiente, yo me imagino. Porque si es un persona lúcida, que tiene una inteligencia normal y una cierta formación educacional, estará arrepentida de involucrarse con semejante sujeto, porque no se merece el título de personaje. Un degenerado que la fotografiaba, aprovechando que ella tomaba pastillas", señaló.

El crudo relato de la ex pareja de Alarcón

La semana pasada, el programa de La Red Pauta Libre, emitió una entrevista realizada por el portal La Voz de los que Sobran a J.N, ex pareja de Florcita Motuda, que asegura haber sido abusada y violada por el diputado.

J.N reveló que comenzó a sentirse violentada por el diputado cuando este comenzó a pedirle extraños requerimientos de carácter sexual. "Cuando él me empieza a pedir que en las relaciones sexuales yo actuara como si fuera mi hermana chica. Y yo sentí en esa ocasión que, de alguna forma, mi hermana chica participó de una relación sexual conmigo, y eso me quebró profundamente. Yo se lo dije llorando, no pude dormir esa noche. Él hacía juegos de rol, se hacía pasar por mi cuñado, después me decía que mi hermana me tocaba a mí", señaló.

La denunciante reconoció haber participado de tríos junto a Alarcón, los cuales eran grabados por el artista. "Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres", explicó, y agregó que siente miedo de perder su trabajo y de represalias por parte del político.

La mujer aseguró ha sido hostigada luego de su denuncia. "El Partido Humanista estuvo acosando a mi familia. Él siempre me decía que tenía 10 abogados. Él es importante, lo conoce mucha gente y lo quiere mucha gente, y yo no soy nada con respecto a eso".

"Lo más difícil de denunciar es la revictimización, pero también hay liberación. Una se siente bien liberada, cuando haces las cosas bien. Estoy yendo a una institución, estoy protegida. No puede venir a amenazarme ni amenazar a mi familia. Está la PDI. Y lo conté por fin. Es como parar la dignidad de nuevo. Estaba tan en el suelo, pero cuando hablé e hice la denuncia sentí que me estaba defendiendo, algo que no hice en un año", cerró.

