Christell revela qué pasó con el dinero que ganó cuando era niña

A los 5 años Christell revolucionó la televisión con su llegada al programa Rojo de TVN. La pequeña encantó a todo el mundo con su voz, y éxitos como Mueve el ombligo no paraban de sonar en la radio. Sin embargo, la artista reveló que el dinero que podría haber ganado con su carrera infantil, nunca llegó a su familia.

Pese a que editó tres discos que fueron récord de ventas en el país, alcanzó a tener ocho discos de platino, realizó giras por todo Chile y fue nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Disco Infantil por su segundo álbum, La fiesta continúa a sus 7 años, la actual influencer reveló que no vio gran parte del dinero que se recaudó con su trabajo.

En una ronda de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, Christell fue consultada por los ingresos que recibió cuando niña. "¿Ganaste mucho dinero en la TV y te permitió ahorrar?", le consultó un usuario.

La respuesta de la joven maquilladora sorprendió a sus seguidores. "Falso. Cuando pequeña pasaron muchas cosas y con mi familia en realidad no recibimos lo que debimos haber recibido", explicó.

"Se hicieron leses (lesos) muchas veces y no informaron correctamente a mi familia. Si tuviera el dinero que debí haber recibido seguramente ya tendría grabado más de un disco", agregó.

Manejo de la ansiedad

Tiempo atrás, la cantante reflexionó en sus stories de Instagram sobre la ansiedad que la ha acompañado gran parte de su vida.

Christell Rodríguez se refirió al tema mediante varios videos, en los que explicó cómo lidia con este problema. "Los lunes son como de mí. Me los estoy dando para mí. Para ordenar, para hacer aseo, ustedes saben, dueña de casa", partió diciendo.

"Muchas veces me dicen como 'ay cómo lo hace para estar siempre tan animada y feliz'. Bueno, hoy día es uno de esos días en los que no me siento al 1000 por ciento. En los que me he sentido bastante ansiosa, porque se me ocurrió pensar mucho", agregó.

"Quiero tomar el control de todo. Así que si te has sentido así, pues yo también", remarcó, indicando que tiene algunas técnicas para lidiar con aquello. "¿Dónde está la diferencia? En que uno tiene que entender que uno tiene el control sobre eso. Así que en mi caso, me puse a hacer algunas cosas, aproveché un poco de salir a caminar, antes de que nos encierren el fin de semana", dijo.

Christell confesó que "quería contarles, porque uno está acostumbrado a ver lo perfecto en las redes sociales". "Para que vean que todos tienen días y días. Pero también está en uno decidirlo y tomar una buena actitud frente a eso", cerró.

