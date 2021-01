"No es una película de terror, es la realidad": Dra. Carolina Herrera publica impactante imagen de paciente con Covid

Desde que inició la pandemia del Coronavirus, la doctora Carolina Herrera ha entregado todos sus conocimientos a la audiencia. En las redes sociales se mantiene activa y es panelista del matinal 'Bienvenidos', canal de transmisión donde ofrece detalles relacionados a la enfermedad.

En motivo de generar consciencia y hacer un llamado urgen te a la reflexión, la especialista en materia broncopulmonar decidió compartir una impactante imagen. Desde su cuenta en Instagram se aprecia una persona en estado crítico debido al COVID-19.

Dra. Carolina Herrera difunde la "realidad"

Más de 6 mil interacciones acumula la foto donde un paciente afectado por Coronavirus es preparado para un traslado aéreo. Entre plásticos, tubos y sondas, el enfermo se encuentra en una condición que la doctora califica de "experiencia claustrofóbica".

Para iniciar su exhorto, indicó a quien se te estaba dirigiendo. "A ti que estas planeando las vacaciones… o a ti que quieres ir de paseo al mall y no te importa hacer fila… o a ti que estás en un restaurante sin mascarilla por mucho más rato que el que toma comer".

"¿Sabes lo que te estoy mostrando? No es una película de terror… es la realidad de un traslado aéreo de un paciente con Covid. Bajo todo eso que ves hay una persona", señaló Carolina Herrera.

Seguidamente pidió a sus mas de 70 mil seguidores que piensen en sus familiares. "Si tú crees que esto no te pasará a ti, te ruego que pienses por un segundo qué significaría vivir sin la persona que más quieres, tu madre, tu hermana… tu hijo", recalcó.

Recordó que el Coronavirus es una enfermedad que se transmite por la "interacción entre las personas en donde la saliva de un extraño llega a tu garganta y te enferma". "No dejes que esta experiencia sea la última imagen de la persona que tú más quieres. No te expongas", aconsejó con dureza.

"La triste y dura verdad"

El mensaje de la doctora Carolina Herra no quedó ahí. Tras exponer la sorprendente foto del paciente decidió aclarar el motivo de su posteo. Algunos de los usuarios también respaldaron la intención de la especialista.

"Hay gente que se molesta por este tipo de imágenes, o dicen ‘eres’ alarmista, pero es la triste y dura verdad. A cuidarse", le escribieron en el hilo de comentarios.

Y así respondió a la reacción del internauta: "Tengo la convicción que si las personas vivieran esta experiencia por un segundo, se cuidarían más".

Más de 70 mil seguidores le acompañan en su cuenta oficial - Instagram @dracaroherrera

Su altercado con Raquel Argandoña

Todo inició luego que la animadora admitiera que besa y abraza a su madre de 93 años cuando la va a ver, pese a que conoce los riesgos de contagio de covid-19.

"Supongamos que las personas que tienen a sus papás de 80, que es adulto mayor, edad de riesgo, y tú evitas de ir a verlo para no contagiarlos. Pero después por A, B ó C se van por otra enfermedad, yo no podría decir '¿Sabes qué? Yo traté de que no se infectaran, pero no los pude abrazar"", señaló Argandoña en un programa transmitido en diciembre.

Tras las palabras de la presentadora, la doctora Herrera replicó con otra pregunta. "¿Qué sentirías si fueses tú causa (del fallecimiento de sus padres)?".

Seguidamente Raquel Argandoña respondió en claro desacuerdo. "No, doctora. Me va a disculpar, no debería decir esto en televisión, pero yo no podría dejar de abrazar a mis papás".

La doctora Herrera no se conformó con su compañera de set y le afirmó que su actitud era "tremendamente evitable".

Pero la animadora volvió a defenderse. "¿Usted tiene a sus papás vivos? Si los tuviera vivos, quizá pensaría distinto". El momento causó polémica en redes sociales por la diferencia de opiniones.

Doctora Carolina Herrera, especialista broncopulmonar - Instagram @dracaroherrera

