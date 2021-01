"Me da miedo morir de Covid": Alison Mandel aclara su postura en torno a vacuna

Alison Mandel utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores, como parte de una dinámica en la que interactuó con otros usuarios de la plataforma. En este contexto, la comediante respondió algunas inquietudes respecto a la maternidad y la vacuna contra el Covid-19.

En un comienzo, la esposa de Pedro Ruminot fue consultada por su postura en torno al consumo de marihuana. "No, le encuentro cero gracia sabí", señaló en torno al tema. Pero luego fue consultada sobre la pandemia, y por si tiene miedo de vacunarse contra el virus.

"¿No te da miedo ponerte la vacuna y morir? Como ha pasado con algunos abuelitos", señaló una persona, a lo que Alison Mandel respondió "me da miedo morir de Covid".

Alison Mandel sobre la vacuna contra el Covid-19 - Instagram

La postura de Alison Mandel en torno a las vacunas

Esta no es primera vez que la comediante se muestra a favor de las inoculaciones. En agosto del año pasado, compartió una publicación en la misma plataforma indicando que había recibido muchas preguntas en torno la vacuna contra el Covid-19.

"Yo que no se nada de ciencia, medicina, biología sólo puedo responder esto", señaló Alison Mandel, brindando una serie de supuestos que le enviaron sus seguidores. Ante la pregunta sobre si se pondría la vacuna contra el Covid-19, contestó que "me hice a los 16 años un tatuaje en la calle por 4 lucas y no me voy a inyectar un estudio ruso científico".

Además, en el caso de "si todo esto es un plan malvado que nació para obligarnos a poner la vacuna y así las industrias malévolas ganaran muchísimo dinero", explicó que "igual me pondría la vacuna porque el plan ya está, ya funcionó".

Si la vacuna fuera de China, también dijo que la utilizaría. "¡Pero por supuesto! La mitad de las cosas que usas y consumes vienen de China. Los chinos son más inteligentes que tú y yo juntos", dijo.

Consultada por si confiaría así en la ciencia, respondió "mi hijo fue creado con ciencia, confío más que la chucha". "Pero que pasa si…", agregó, indicando "¡soy pro vacunas! Fin. Por mí que hayan más".

