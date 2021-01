Yazmín Vásquez se contagió de Covid-19: "Es un bicho de mier..."

Con un video compartido en Instagram, Yazmín Vásquez reveló que se contagió de Covid-19. La periodista dio a conocer su situación a sus 171 mil seguidores, a quienes les contó que un familiar muy cercano también se encuentra afectado por el virus.

"Me han preguntado mucho por qué he estado alejada de las redes y ahora, que estoy más tranquila, les cuento: me agarró el Covid", dijo en el registro en el que aparecía acostada en una cama, según consigna 13.cl.

"Es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grave que esto puede ser hasta que le toca a uno. Yo tengo un familiar muy cercano con Covid y la verdad ha sido un infierno", detalló Yazmín Vásquez.

Además, reflexionó en torno al proceso que enfrentan los contagiados de Covid-19. "Es súper difícil estar alejado de la persona que uno quiere y no poder saber y no poder ayudarla", señaló la ex integrante de Milf.

Yazmín Vásquez revela que se contagió de Covid-19 - Instagram

Finalmente, aconsejó a sus seguidores para que tomen las precauciones correspondientes. "Solo paso por acá para decirles que se cuiden, que sigan usando mascarilla, que mantengan la distancia. Que a pesar de que es verano y es rico, que aprovechemos de relajarnos y se sigan cuidando", dijo.

Recordemos que los contagios de Covid-19 siguen sobre los 4 mil casos diarios. Este lunes 25 de enero, diez comunas pasaron a cuarentena, entre las que se encuentra Pucón. La zona pasará a cuarentena a partir del jueves 28 de enero, al igual que Constitución, Lautaro, Huara, San Carlos, Cabrero y otras.

